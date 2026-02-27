ЗАРЕЖДАНЕ...
"Вайбър" представи нова функция
Функцията е достъпна чрез бутон, разположен вдясно от реда за въвеждане на текст. След натискането му потребителят може да избере конкретно действие — да подобри стилистиката на написаното, да направи текста по-официален или по-приятелски настроен, както и да го преведе на друг език. Системата генерира алтернативна версия на съобщението, която може да бъде изпратена незабавно или допълнително редактирана.
От компанията посочват, че новата функционалност се задвижва от модели на OpenAI. Подчертава се, че съдържанието на съобщенията не се използва за обучение на изкуствения интелект и се изтрива след обработката им. Политиката за поверителност и сигурност на "Вайбър" остава непроменена.
С внедряването на подобни инструменти платформата се присъединява към нарастващата тенденция за интегриране на генеративен изкуствен интелект в ежедневните комуникационни приложения. Целта е да се подобри потребителското изживяване чрез по-ефективна и гъвкава текстова комуникация, без да се прави компромис със сигурността на данните.
