ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|"Вайбър" добавя нова фунцуия
Viber Пазар заменя досегашната секция Акценти (Explore) и предлага три удобни начина за откриване на локални бизнеси: чрез персонализирани предложения, търсене на конкретен бизнес или разглеждане на различни категории. Потребителите могат да разглеждат бизнес акаунти, каталози с продукти и услуги и да изпращат съобщения директно до бизнесите, без да виждат телефонния им номер.
Новата функция позволява споделяне на точното местоположение, за да се показват най-близките бизнеси. Ако потребителят предпочита да не споделя локацията си, предложенията се генерират въз основа на приблизителното местоположение. Докато се движат из страната, потребителите ще виждат актуализирани предложения с най-подходящите и близки бизнеси.
Viber Пазар има за цел да подкрепи малките и микро бизнеси, като скъси дистанцията между тях и клиентите и оптимизира комуникацията в приложението. Според проучване на Европейската комисия от 2023 г., 82% от европейците смятат, че подкрепата на местните бизнеси има положително въздействие върху общността, а повече от половината пазаруват локално поне веднъж месечно. Въпреки това, много малки бизнеси намират за трудно да бъдат забелязани онлайн (56%) и да откриват нови клиенти (60%). Viber Пазар цели да улесни този процес.
"Малките и микро бизнеси са сърцето на всяка икономика, но често не получават вниманието, което заслужават“, коментира Ритеш Шах, генерален мениджър "Финтех“ и вицепрезидент на Бизнес Решения в Rakuten Viber. "Viber Пазар ще улесни хората да намират, подкрепят и да се свързват с локални бизнеси. Това е важна стъпка към нашата мисия да станем супер приложение.“
Функцията ще бъде напълно достъпна за всички потребители в България през следващите седмици, предлагайки динамично и интерактивно място за откриване на продукти и услуги. С всеки ден се присъединяват нови бизнеси чрез безплатните Бизнес Акаунти, а в бъдеще се очакват и нови инструменти за разширяване на възможностите на Viber Пазар.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
9 септември 1944 г.: Най-противоречивата дата в новата история на...
09:59 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъп...
09:57 / 09.09.2025
Гала с още един панелист
07:39 / 09.09.2025
Кармичен разкол за някои зодии
07:13 / 09.09.2025
Честит празник
07:10 / 09.09.2025
Сватбата на годината: Антоанет Пепе каза "Да" на Иво Карамански
20:22 / 08.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS