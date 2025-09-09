ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
"Вайбър" добавя нова фунцуия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:12Коментари (0)63
©
Rakuten Viber обяви старта на Viber Пазар в България – нова секция в популярното приложение, която позволява на потребителите лесно и бързо да откриват и да се свързват с местни бизнеси. Сред тях са салони за красота, ресторанти, автомобилни сервизи, магазини, услуги за дом и градина и много други.

Viber Пазар заменя досегашната секция Акценти (Explore) и предлага три удобни начина за откриване на локални бизнеси: чрез персонализирани предложения, търсене на конкретен бизнес или разглеждане на различни категории. Потребителите могат да разглеждат бизнес акаунти, каталози с продукти и услуги и да изпращат съобщения директно до бизнесите, без да виждат телефонния им номер.

Новата функция позволява споделяне на точното местоположение, за да се показват най-близките бизнеси. Ако потребителят предпочита да не споделя локацията си, предложенията се генерират въз основа на приблизителното местоположение. Докато се движат из страната, потребителите ще виждат актуализирани предложения с най-подходящите и близки бизнеси.

Viber Пазар има за цел да подкрепи малките и микро бизнеси, като скъси дистанцията между тях и клиентите и оптимизира комуникацията в приложението. Според проучване на Европейската комисия от 2023 г., 82% от европейците смятат, че подкрепата на местните бизнеси има положително въздействие върху общността, а повече от половината пазаруват локално поне веднъж месечно. Въпреки това, много малки бизнеси намират за трудно да бъдат забелязани онлайн (56%) и да откриват нови клиенти (60%). Viber Пазар цели да улесни този процес.

"Малките и микро бизнеси са сърцето на всяка икономика, но често не получават вниманието, което заслужават“, коментира Ритеш Шах, генерален мениджър "Финтех“ и вицепрезидент на Бизнес Решения в Rakuten Viber. "Viber Пазар ще улесни хората да намират, подкрепят и да се свързват с локални бизнеси. Това е важна стъпка към нашата мисия да станем супер приложение.“

Функцията ще бъде напълно достъпна за всички потребители в България през следващите седмици, предлагайки динамично и интерактивно място за откриване на продукти и услуги. С всеки ден се присъединяват нови бизнеси чрез безплатните Бизнес Акаунти, а в бъдеще се очакват и нови инструменти за разширяване на възможностите на Viber Пазар.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
9 септември 1944 г.: Най-противоречивата дата в новата история на...
09:59 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъп...
09:57 / 09.09.2025
Гала с още един панелист
07:39 / 09.09.2025
Кармичен разкол за някои зодии
07:13 / 09.09.2025
Честит празник
07:10 / 09.09.2025
Сватбата на годината: Антоанет Пепе каза "Да" на Иво Карамански
20:22 / 08.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
11:06 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бойни спортове
Поскъпване на хранителните продукти
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: