В Пловдив ексклувизно представят Highland Park България 1190

© Началото на уиски сезона през 2020-та година положихме със запомнящ се майсторски клас. На 30 януари над 40 запалени уиски ентусиасти имаха удоволствие да се насладят на продуктовата гама на един от най-уважаваните сигъл малцове в света - Хайленд Парк.



Неслучайно, осем месеца по-късно, след многобройни тематични вечери под открито небе, в градината на Хотел Империал Пловдив, именно на Хайленд Парк ще се падне честта да открие новия сезон на майсторски класове в уиски дома на град Пловдив - The Whisky Library. На 14 октомври, сряда, от 20:00 часа, викингска и българска история ще се преплетат в симбиоза за представянето на най-новото издание на дестилерията, разположена на Оркнейските острови, Highland Park България 1190 и, за първи път на наша земя, най-новото издание Highland Park Cask Strength.



За пълна сетивна наслада към всеки драм уиски екипът на Ресторант "Империал", начело с Шеф Иван Делчев, ще представят своето кулинарно предложение, допълващо вкусовите нарактеристики на Highland Park уискитата.



Събитието ще усъществим едновременно от три горещи точки, заедно с нашите приятели от Bar Caldo София, Tasting Room Варна и с любезното съдействие на Кока-Кола Хеленик България.



Заедно ще опитаме:



- 4 х 25мл. -



- Highland Park 12YO;



- Highland Park 18YO;



- Highland Park Cask Strength;



- Highland Park България 1190;



- Гурме дегустационни хапки, допълващи всяко едно от уискитата;



Кога: 14 октомври 2020г., Сряда, 20:00 часа;



Къде: The Whisky Library, Hotel Imperial Plovdiv, гр. Пловдив, ул. Лев Толстой 6;



Вход: 60лв.;



Резервации: 0883 454 745, 0894 747 949 или на Лично съобщение към страницата на The Whisky Library във Facebook;



- Линк към събитието ни във Фейсбук -



Местата са ограничени, резервации се приемат до запълването им.



Очакваме Ви!