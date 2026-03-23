С интересна публикация излезе Иван Динев – Устата в личния си фейсбук профил. Чрез нея изпълинтелят съобщава, че през следващия месец ще излезе негова нова песен. А кадърът, който съпътства текста, е направен в Пловдив и по-конкретно - на Бунарджика до паметника Альоша.
Ето какво написа музикантът:
От паметника "Альоша"
Съобщавам новината лоша
Направих нова песен
А да видим кой ще бъде бесен
Да не кажете, че не съм ви предупредил
Текста не е много мил
Затова сега съм се покрил
А парчето, чакайте го през Април!
Иван Динев е роден е в село Трояново, област Стара Загора на 10 октомври 1977 г. От I до IV клас учи в математическа паралелка на II ОУ "П. Р. Славейков“. Завършва Математическата гимназия в Стара Загора през 1996 г. Бил е по-известен като Иван Рапа. Шампион е на България по брейк денс за 1992 г.
Устата започва своята музикална кариера като съоснавател на групата "XXL“ (заедно с Иво Малкия). За 2 години издават 2 албума: "Деградация“ (1995) и "Важен е размерът“ (1996).
През 1998 г. Устата се мести в София и работи с DJ Станчо и Lady B. Започва самостоятелна кариера с песента "Да не ми прилича на...“. Следват "Толкова си сладка“ и "Тръпна да те дръпна“ с Джон Калека. Истинската слава идва след успешните му дуети с Руши Видинлиев и Румънеца и Енчев. Сприятелява се с тях покрай съвместно турне и решават да запишат песента "От утре...“, след което основават продуцентска къща "Селект мюзик“ през 2004 г.
Устата се явява на конкурс за Евровизия с песента "Всички дрехи ми пречат“ и стига до финала.
През 2006 – 2007 г. се посвещава на 4 дуета със Софи Маринова. Двамата се появяват и като специални гости в национално турне на Слави Трифонов, след което Устата заявява, че ще се посвети на самостоятелната си кариера.
Устата се появява в "Нова песен неромантична“, български вариант на дуетната "My Way Back“ на Лора Владова и Светлозар Христов.
През 2004 г. Устата се появява на сцената за връчване на годишните награди на телевизия ММ с питон на врата. Следващата година се появява в "ролята“ на Хитлер.
В края на 2005 г. заснема клип, в който е в декор на Белия дом, а самият певец е президент на САЩ.
Актьорската му кариера започва с малка роля на рапър – бивш затворник в телевизионната продукция "Кафе пауза“ на Нова ТВ.
