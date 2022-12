Учените разкриха вечната загадка на зимната настинка

© С понижаването на температурите освен празничен звън и планове за зимни ваканции в почти всяка сграда се настанява нейно величество настинката. Да, покрай пандемичните ограничения темата беше станала доста чувствителна, но в края на 2022 година повечето от нас разсеяно се правят, че не чуват подкашлянето на колегата от съседната стая. Но не е ли възможно в крайна сметка да има някакви тънкости, които да ни помогнат да се отървем от зимните вируси?



Оказва се, че екип от изследователи може би най-накрая е разбрал защо хората са много по-склонни да се разболеят през зимния сезон. Новото изследване, което в някои среди бива споменато като пробив, прави връзка между по-ниските температури на въздуха и отслабената имунна система, пише hicomm.bg.



"Това е първият път, когато имаме биологично, молекулярно обяснение по отношение на един фактор от нашия вроден имунен отговор, който изглежда е ограничен от по-ниските температури“, заявява Зара Пател, ринолог от Станфордския университет, която не е участвала в изследването, каза пред CNN.



Изследването не може да се появи в по-подходящ момент. След като забележимо липсваше през последните няколко години благодарение на пандемията от COVID-19, сезонът на настинките и грипа се завръща с отмъщение тази година, тъй като телата на хората не са били изложени на обичайния брой патогени.



Изследването е публикувано в The Journal of Allergy and Clinical Immunology и според него спад на температурите от около 13 градуса по Целзий може да убие почти 50% от клетките, които се борят с бактериите и вирусите в ноздрите. "Студеният въздух е свързан с повишена вирусна инфекция, защото по същество сте загубили половината от имунитета си само с този малък спад на температурата“, каза Бенхамин Блейер, съавтор и ринолог от Харвардското медицинско училище, пред CNN.



Все пак се прави уточнението, че това са "in vitro проучвания, което означава, че въпреки че се използва човешка тъкан в лабораторията за изследване на този имунен отговор, това не е изследване, което се провежда в нечий действителен нос“. Това означава, че в реални условия резултатите може и да не се потвърдят.



Все пак теорията е доста интересна: екипът от изследователи установил, че извънклетъчните везикули (EVs), малки версии на клетки, които не могат да се делят като обикновените клетки, могат да предотвратят респираторните вируси и нахлуващите бактерии в ноздрите.



В отговор на тези инвазии EVs се изхвърлят от тялото, за да навлязат в назалната слуз, където спират микробите да стигнат по-нататък в тялото. Дори малък спад на температурата може до голяма степен да подкопае производството на EV, както и да нокаутира други защити, като микро РНК, която също може да атакува микробите.



Според Блейер има един изненадващо лесен начин да се предпазим от настинка или грип и той е като просто не излагаме на студ носните си кухини. Това става чрез носенето на покриващи ги маска или шал. Предвид, че повечето хора изключително се радваха когато изискването за носене на маски отпадна, този факт едва ли би им бил от полза. Явно те самите ще търсят друг начин да се борят със зимните вируси.