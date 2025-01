Тяхната обречена любов остава завинаги в историята и след смъртта им

© На 1 февруари 1901 г. се ражда мъжът, който по-късно ще бъде наричан Краля на Холивуд – Кларк Гейбъл. Кариерата му продължава 37 години, като той участва в над 60 филма, при това предимно в главни роли.



Израснал в Охайо, Кларк вероятно напуска училище едва на 16-годишна възраст, като работи на различни места, преди да пробие в киното в 20-те си години.



Докато живее в Орегон, той става протеже на актрисата Джоузефин Дилън. Тя е със 17 години по-възрастна от него, но въпреки това става първата му съпруга през 1924 г. По същото време младият актьор получава и първите си роли в неми филми.



С магнетичната си усмивка и закачлив нрав Кларк става любимец на Холивуд. Въпреки че често проявява самоиронично отношение към собствения си талант през годините, той се доказва като еднакво добър актьори и в романтичните комедии, и в епичните драми.



Сред най-известните филми с негово участие са класики като "Това се случи една нощ“, "Отнесени от вихъра“, "Романс в Неапол“, "Отвъд широката Мисури“ и много други.



Последният му завършен филм е "Непригодните“, който излиза в годината след смъртта му – 1961. Жанрът на лентата е уестърн, а сценарият е на Артър Милър, който по това време е съпруг на Мерилин Монро. Самата тя също участва във филма, като признава, че, когато е била дете, гледала Гейбъл на кино и известно време била убедена, че именно той е нейният баща.



Кларк Гейбъл се е женил пет пъти, като последната му съпруга, актрисата Кей Уилямс, остава с него до смъртта му от сърдечен удар на 16 ноември 1960 г.



Много красиви и известни дами са владели сърцето на екранния Рет Бътлър през годините. Но има една любовна история, която белязва сърцето му, защото остава недовършена и приключва с трагедия.



През 2013 г. писателят Робърт Матцен прави изследване на живота на Карол Ломбард – пленителната актриса, чиято съдба завинаги остава свързана с тази на голямата ѝ любов – Кларк Гейбъл. Връзката им е бурна и щастлива, а двамата са попупярни, обичани и млади – от онези двойки, чиято любов побеждава ревността, изневярата, войната. Които могат да бъдат разделени единствено от смъртта:



Пътищата на Кларк Гейбъл и Карол Ломбард се пресичат, когато двамата си партнират във филма "No Man of Her Own“ от 1932 г. По това време Кларк е на 31 години и преди около година се е оженил за втората си съпруга Мария Лангам. 24-годишната Карол пък е хваната в капана на нещастен брак с актьора Уилям Пауъл.



"Снимахме всякакви горещи любовни сцени, но така и нищо не ми трепна към него.“, споделя по-късно Ломбард, припомняйки си снимките с Гейбъл. Отношенията им остават напълно професионални, поне засега.



Четири години по-късно двамата актьори отново се засичат на бляскав бал в Бевърли Хилс. Според очевидци Кларк и Карол танцуват заедно, флиртуват и дори си тръгват с обща кола, въпреки че тя е вече разведена и е довела друг актьор като свой кавалер за вечерта. Гейбъл, от своя страна, все още е женен, но вече се е разделил със съпругата си. Все пак, когато Кларк поканил колежката си в своята хотелска стая, тя го отрязала: "За кого се мислиш, Кларк Гейбъл?“



На другия ден обаче Карол решила, че е била прекалено строга с него, затова се обадила в зоомагазин и накарала да изпратят на Гейбъл двойка гълъби като знак за помирение. След това тя подкупила един от хотелските служители да пусне птиците в апартамента на Гейбъл, докато той все още спи. Към крака на една от тях имало бележка с надпис: "Какво ще кажеш? Карол.“



За нея да покори сърцето на един от най-известните мъже в Холивуд се оказва награда, особено след като съпругата на Кларк започва да бави финализирането на развода им.



Скоро след това двамата стават неразделни. До 1938 г. обаче връзката им била пазена в тайна заради формалностите по развода на Кларк. В него Карол вижда един очарователен, самотен, нежен мъж, който обича да се смее като нея.



"Кларк получи номера ми толкова бързо, че беше ужасяващо“, казала тя пред приятели. "Той ме видя такава, каквато съм – невротична, нещастна глупачка – и беше прав. Аз просто заблуждавах хората. Но него не можех да го измамя и го знаех.“



На 29 март, 1939 г., докато Гейбъл е в почивка от снимките на "Отнесени от вихъра“, той и Карол се женят в Аризона. Съпрузите обичали да бъдат сред природата – често се отдавали на туризъм, къмпинг и лов. Затова и създават дом в голямо ранчо в Енсино, Калифорния, пълно с коне, крави и пилета. Всеки път, когато ангажиментите в киното ги разделяли, те си изпращали шантави, забавни подаръци. Тази тяхна традиция започва на парти по случай края на снимките на "No Man of Her Own“, когато Ломбард подарила на Гейбъл шунка с негова снимка.



По всичко изглеждало, че бъдещето пред Кларк и Карол обещава да бъде щастливо и идилично. За съжаление семейният им живот е белязан от една голяма болка. Ломбард отчаяно искала да стане майка. Многобройните посещения при лекари и специалисти обаче не дават резултат в борбата ѝ с безплодието. Същевременно се появяват слухове за изневяра от страна на Гейбъл с 21-годишната му колежка Лана Търнър. По този повод дори се говори, че Карол се появила на снимачната площадка на общия им филм, при което Търнър веднага се скрила в гримьорната си.



Според упорити слухове Гейбъл често изневерявал на Ломбард, нещо, с което тя се примирявала, защото чувствала, че статусът му на "краля на Холивуд“ прави изневярата неизбежна.



"Гейбъл беше егоцентричен и никога не смяташе, че е необходимо да има самодисциплина, когато ставаше въпрос за секс извън връзката [в която е], защото знаеше колко желан мъж е“, твърди Робърт Матцен, автор на биографичната книга за Карол Ломбард, пред New York Post. "Карол пък разбираше силата на това да бъдеш жената до най-голямата филмова звезда в света.“



По същото време други мрачни облаци надвисват над цялото човечество – светът е въвлечен във Втората световна война. Напрежението между Кларк и Карол нараства, след като тя решава, че трябва да помогне във военните усилия. През целия си живот Ломбард се занимава с различни благотворителни инициативи, без обаче да вдига много шум около делата си. Тя насърчава Гейбъл да даде пример, като се присъедини към армията. За да направи съпругата си щастлива, той неохотно става ръководител на Холивудския комитет за победа. А когато правителството търси звезда, която да продава военни облигации в Индиана, той предлага съпругата си. И въпреки че Ломбард моли Гейбъл да отиде с нея, той отказва, защото започват снимките на филма му с Лана Търнър.



Според биографи на звездата на 12 януари 1942 г. семейство Гейбъл се скарали жестоко заради неговите изневери, точно преди Карол да замине за турнето. Обиколката ѝ в Индиана има впечатляващ успех. Актрисата пътува в компанията на майка си Бес и публициста на Метро Голдуин Мейер Ото Уинклер. Но според биографите Ломбард била обсебена от идеята да се прибере при Гейбъл до свечеряване. Въпреки че трябвало да се качат на влак, Ломбард настояла да пътува със самолет. И Ото, и майката ѝ се опитали да я разубедят, но тя била непреклонна. Накрая хвърляли монета и Карол спечелила спора. Това обаче щяло да ѝ коства живота.



На 16 януари Карол, майка ѝ и Ото са сред пасажерите на полета за Лос Анджелис. Самолетът се разбива в планината Потоси в Невада. Карол и майка ѝ са сред загиналите. Гейбъл, който е бил горд, че съпругата му е събрала повече от 2 милиона долара в облигации по време на обиколката си, бил много развълнуван да я вземе от летището. Когато научава новината, той веднага лети към Невада и настоява да му бъде позволено да посети останките от катастрофата. Местните се опитват да го разубедят да изкачи високия над 2000 метра връх, толкова опасен, че дори "опитни водачи“ го намирали за предизвикателство. Кларк обаче бил категоричен: "Ако тези индианци могат да отидат на кон и пеша, и аз мога.“



Потресен, актьорът се опитва да си проправи път нагоре, само за да бъде върнат надолу, задъхан и разбит, от представител на Метро Голдуин Майер. Сред останките следователите откриват рубин, подарен на Карол от съпруга ѝ, който е върнат на Кларк.



"Най-прекрасното и най-великото нещо – единственото истинско щастие, което някога е имал в живота си – си отиде“, казва ръководителят на рекламния отдел на Метро Голдуин Майер.



Погребението на 33-годишната Ломбард и нейната майка е на на 21 януари 1942 г. В памет на покойната си съпруга Гейбъл се присъединява към армията и в много отношения става човекът, който Ломбард е искала да бъде – по-грижовен и щедър. И въпреки че в следващите години се влюбва многократно, споменът за Карол и болката от загубата ѝ никога не го напускат, пише Edna.bg.