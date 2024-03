Тя има две звезди в Алеята на славата и над 100 милиона продадени албума

© Една изключително популярна американска певица, актриса и музикален продуцент има повод да почерпи днес, научи Sofia24.bg. Даяна Рос навършва днес 80 години. Тя е родена на 26 март 1944 г. в Детройт. Тя има дванадесет номинации за "Грами", както и за "Оскар", "Златен глобус", BAFTA и други. Продала е над 100 милиона албума.



Популярната изпълнителка е част от групата "Сюпримс" през 60-те години на миналия век. В началото на 70-те години започва самостоятелна кариера. В групата участват Даяна Рос, Мери Уилсън и Флорънс Балард. Именно те изпълняват "My World Is Empty Without You" в The Ed Sullivan Show през 1966 г.



През 1972 г. дебютира в киното с ролята на джазпевицата Били Холидей във филма "Lady Sings the Blues“. Получава наградата Тони през 1977 г. за самостоятелното шоу "Една вечер с Даяна Рос“ (An Evening with Diana Ross).



През 1976 г. списанието Билборд нарича Даяна Рос - "Артистката на века“. Тя има спечелен "Златен глобус" за ролята си в мюзикъла "Lady Sings the Blues" и две звезди на Алеята на славата в Холивуд. През 2016 г. получава Медала на свободата, връчен ѝ лично от бившия президент на САЩ Барак Обама, а през 2017 г. получава приза за цялостно творчество на Американските музикални награди.



След 15 години мълчание, на 5 ноември 2021 тя издаде своя двадесет и пети студиен албум, озаглавен "Благодаря“. Даяна Рос има 5 деца, 3 от първия си брак и 2 от втория.