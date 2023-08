© виж галерията Може ли да познаете коя е тази певица? Така изглежда в момента Си Си Кеч, която бе много харесвана от повечето мъже у нас през 80-те години на миналия век. Си Си Кеч е сценичен псевдоним на Каролине Катарина Мюлер за която днес Sofia24.bg ще ви разкаже. Тя е немско-нидерландска поп-изпълнителка, диско-звезда от 1980-те години. Родена е на 31 юли 1964 г. в малкото градче Ос в Нидерландия. Баща ѝ Юрген e германец, а майка ѝ Корри - нидерландка.



До 14-годишната си възраст Каролине живее с майка си в Нидерландия, а баща ѝ е в Германия. По инициатива на майката през 1979 г. двете заминават за Бюнде, за да бъдат цялото семейство заедно. Тя учи дизайн на дрехи, а в свободното си време обича да взема уроци по китара и да пее песните на световните звезди. С подкрепата на семейството си често се явява на конкурси за млади музикални таланти. Първият ѝ сценичен псевдоним е Карол Деан – измислен ѝ от продуцента и композитор Петер Кент. Под негов натиск Каролине се присъединява към женския вокален квартет "Optimal“ през 1980 година.



През 1985 г. Каролине Мюлер се явява на конкурса "Търсене на таланти“ в Хамбург в състава "Optimal“. Там присъства и Дитер Болен от нашумелия тогава дует Modern Talking. Същата вечер той я поканва в студиото, за да я прослуша, и ѝ предлага да подпише едногодишен договор. Каролине приема. От този момент нататък нейната кариера започва да расте стремглаво нагоре и Дитер я изстрелва в космоса на световните звезди. Точно за рождения ѝ ден на 31 юли 1985 г. Дитер Болен пуска първия й сингъл "I can lose my heart tonight“.



Песента е толкова успешна, че стои седмици наред в Топ 10 на много европейски класации. Сингълът се появява на малка плоча, издаден в макси сингъл вариант, но на обложката липсва снимка и никой не знае коя е изпълнителката. През февруари 1986 г. Си Си Кеч пуска втори макси сингъл "Cause you are young“, който е още по-успешен от първия и влиза в Топ 10 на Германия.



На върха на тази слава е пуснат и първият албум "Catch the Catch“ (игра на думи с псевдонима ѝ, което може да се преведе като "Хвани Си Си Кеч“. Албумът става платинен и е номер 6 в Германия. Съдържа 8 песни, като 7 от тях са представени в дългите им версии. На обложката на албума е сниман домашния ѝ любимец – котаракът Морти, за когото тя се грижи като малко дете. Шест от песните в албума стават доста популярни хитове.



Третият сингъл "Strangers by night“ също е в Топ 10. Веднага след пускането на албума певицата предприема първото си голямо европейско турне. Публиката – млади и възрастни – е толкова силно очарована от брилянтния ѝ глас, че пресата заслужено ѝ дава титлата "кралица на евродиското“. На 01.09.1986 г. е пуснат и четвъртият сингъл "Heartbreak hotel“. Парчето разбива всички рекорди на лонг-плея и също е в Топ 10. По това време певицата получава първата си награда "Златен лъв“. Следва и хитът "Heaven and hell“, който е същинска диско класика и попада на 13-о място в поп класацията на Германия и в Топ 10 на много чуждестранни класации.



Към него е заснет видеоклип на който са изобразени живи пантери и паяци, които дебнат в тъмното, а текстът на песента е своеобразно предупреждение за всички млади красиви момичета да бъдат внимателни, когато ходят да се забавляват през нощта. На 08.12.1986 година е пуснат и вторият албум, озаглавен "Welcome to the heartbreak hotel“, който е още по-успешен от първия и се продава в повече копия. Хитовете на Си Си Кеч оглавяват класациите в Белгия, Испания и Скандинавските страни. През 1987 г. излиза и шестият сингъл "Are you man enough“ – песен, която е номер 1 в много европейски радиостанции и летен хит. След излизането и на седмия сингъл "Soul survivor“ броят на почитателите на певицата се увеличава още повече.



На обложката на плочата тя се появява с нов имидж – късо подстригана и изрусена, в резултат на което много фенове сред момичетата започват да ѝ подражават. Във видеоклипа към песента за първи път е представена хореография на модерен мъжки балет. На 26.10.1987 излиза и третият студиен албум "Like A Hurricane“, който съдържа 9 песни, като 3 от тях са представени в дългите им версии. Си Си Кеч гостува в България, като изнася рецитал от няколко песни в зала "Фестивална“, излъчен за първи път на 4 януари 1988 г. Първа програма.



На 26 март 1988 г. Си Си Кеч получава специалната награда на Радио Шлезвиг-Холщайн "GOLD“ за нейния специален принос към немската поп-музика, след което се отправя на европейско турне – Германия, Нидерландия, Испания, Белгия, Люксембург, Дания, Швеция, Италия и в страни от Източна Европа. През май същата година се появява съвсем нова по звучене песен – "House of mystics lights“. Тя става летен хит и е популярна в цяла Европа. Клипът към песента е заснет в Лас Вегас, а тя става пилотен сингъл към албума "Diamonds“ – представляващ сборник от най-доброто до този момент от Си Си Кеч, като в него освен нея са включени още две нереализирани до този момент песни на певицата – "Don't shoot my sheriff“ и "Do you love as you look“.



Албумът "BIg Fun“ който излиза през 1988 година. От него хитове стават песните "Backseat of your cadillac“ и "Nothing but a heartache“. Албумът става платинен в Испания. През 1989 г. певицата получава за втори път специалната награда "Златен лъв“, която я отличава, като най-хитов и популярен изпълнител за изминалата 1988 година. Въпреки развалените си отношения с Дитер Болен, Си Си Кеч работи с него до средата на 1989 г., когато напуска Германия и се премества да живее в Лондон. В същото време в Германия се появява албумът "Super 20“. Това обърква феновете. В албума има само стари песни, като водеща песен пусната като сингъл е "Summer Kisses“. Песента съвсем не е лоша, но не постига успеха, който са имали предишните ѝ сингли.



Албумът "Hear What I say" е издаден от нова звукозаписна компания – "Polygram Metronome“. Песните в албума звучат много по-различно от предишните. В края на 1989 г. е пусната първата не Боленова песен от албума, озаглавена "Big time“, чието звучене е съвсем различно от познатия ѝ дотогава стил Hi-NRG! Когато обаче това става, в Германия Дитер пуска контра-сингъла "Baby I need your love“. Това е една от причините за неуспеха на "Big time“.



В същото време Болен предявява съдебен иск, тъй като той е регистрирал псевдонима "C.C.CATCH“. Започват съдебни спорове между него и Каролине Мюлер и в крайна сметка съдът отсъжда псевдонима в полза на певицата, като нейно сценично право, а Каролине Мюлер е длъжна да заплати за него милион и половина долара на Дитер Болен. В клипа на сингъла "Big time“ Си Си Кеч е представена с нова визия – тъмна къдрава дълга коса, а дрехите ѝ са изцяло черни. Песента обаче няма успеха на старите Боленови песни.



След пускането на втория сингъл от албума "Midnight hour“ Дитер Болен пуска втори контра-сингъл – "Good guys only win in movies“. "BMG“ прави бойкот на "Polygram Metronome“ и проваля успеха на албума. Си Си Кеч разбира, че Дитер Болен ще води тази война и занапред, за да провали всичките ѝ бъдещи проекти, доколкото може. В публичното пространство отекват думите му отправени към Каролине: "Аз те създадох и аз ще те унищожа!“ По повод на това тя решава да прекрати за известно време музикалната си кариера.



Въпреки това в годините от 1990 до 1998 откликва на всяка покана за концертни гостувания, като твърде често посещава бившия СССР, където се ползва със забележителен успех. През 1998 г. Си Си Кеч се завръща при Дитер Болен, който пуска 2 кавър-версии на "I can lose my heart tonight“ и "Soul survivor“. До нов албум обаче не се стига. Двамата отново се разделят. След това певицата пуска 3 сингъла – "Shake your head“ – единствената ѝ песен, достигнала №1 в немския сингъл чарт през 2003 г., "Silence“ – 2004 г. и "Unborn Love“ – 2010 г. Днес Си Си Кеч и Дитер Болен вече не враждуват, а са само приятели.



На официалния си немски сайт в обръщение към феновете си Си Си Кеч обявява 2012 като последна година в музикалната си кариера. Много известни имена в попмузиката творят десетки години наред, за да постигнат броя на хитовете, които Си Си Кеч изкарва само за 5 години в 5 поредни албума – над 20 хитови парчета. Това несъмнено компенсира липсата на нови албуми напред във времето, защото музиката ѝ ще си остане класика в жанра.