Тъжният край на АББА

Тъжно си отива легендарната шведска четворка ABBA, идоли в поп музиката на цели поколения меломани. Освен разбитите семейства, тежка деменция налегна 78-годишния Бьорн Улвеус, Агнета премина през истински ад в личен план и някогашните влюбени музиканти вече са развалини.



Легендарната шведска поп група ABBA се състоеше от две млади двойки, от буквите на чиито имена е съставено и името на групата им. Разводите им означават и край на групата, която стана световноизвестна, благодарение на Евровизия.



Точно преди 50 години ABBA спечелиха Евровизия с песента "Waterloo" и се превърнаха в световна сензация.



Днес обаче Бени Андершон (77), Бьорн Улвеус (78),Ани-Фрид Люнгста ​​(78) и Агнета Фелтскуг (74) тъжно и самотно залязват. Въпреки блясващите като искри надежди, че може би ще се съберат за някой общ последен проект. Това обаче е невъзможно.



Бьорн



Тъжна съдба сполетя един от основателите на групата. След като е диагностициран с деменция, Björn Christian Ulvaeus вече не помни спомените и успешната кариера на групата си. Той страда от тежка деменция от 72-годишна възраст.



Така дори не си спомня победата на ABBA на Евровизия. Не помни нито състезанието, нито победата, нито истерията, която последва.



Събитията му се разказват от семейството му, което от своя страна е чувало историята милиони пъти от Бени Андершон "втория ръководител“ на групата.



Като тийнейджър получава китара като подарък за 13-ия си рожден ден и е член на The Hep Stars и The Hootenanny Singers.



Чрез групи през 1966 г. той също се запознава с Бени Андершон, с когото скоро започва да си сътрудничи.



Разбирайки, че се допълват много добре като автори и композитори, те започват да създават заедно песни. Скоро те се срещат с бъдещите си съпруги и членове на групата - Агнета и Ани-Фрид.



Агнета



Агнета имаше красота, пари и световна слава, но нямаше късмет в любовта .



Първия удар й нанесе Бьорн, с когото бяха женени осем години, от 1971 до 1979 г., и от когото имат две деца.



Освен че загуби съпруга си и баща на децата си, Агнета загуби и близката си приятелка Лена, 30-годишна жена, за която Бьорн се ожени само година след развода.



За капак е създадена песента "The Winner Takes It All“, посветена на нея от бившия й съпруг, за да разкрие на останалия свят, че вече не я обича.



“Бяхме напълно несъвместими. При Лена не е така, двамата си отговаряме напълно. И двамата сме много щастливи един с друг" - откровеничи Бьорн.



"Сърцето ми беше разбито, страдах много. Не мога да виждам Бьорн и да си спомням предишния ни живот. Опитвам се да бъда професионалист и да продължавам да танцувам и да пея, но радостта я няма“ – споделя в интервю Агнета по онова време.



Известно време бившата двойка се преструваше, че всичко е наред и че са приятели, но "идилията“ не продължи дълго. Агнета се оказа на лечение и антидепресанти, след което до такава степен се оттегли от обществото, че 15 години почти никой не знаеше къде е.



Тя продължила живота си в изолирано имение в Екеро, посветена на децата, конете, астрологията и йогата.



През 90-те години тя губи баща си и майка си, жени се няколко пъти, но нито един от браковете не бе траен.



След като живяха щастливо дълги 40 години, Бьорн се разведе с първата приятелка на Агнета – Лена . Музикантът потвърди през 2022 г., че се разделят.



“След много прекрасни и смислени години решихме да тръгнем по различни пътища" - казва той кратко, но подчертава, че ще останат близки приятели, които ще празнуват всички семейни тържества заедно, както досега.



Ани-Фрид



Всеизвестна е трагедията на Ани, че тя не познава родителите си и че е плод на планирано арийско раждане през 40-те години на 20-и век. Баща ѝ е сержант от Вермахта, германец. Майка ѝ почива едва на 21 години. Ани-Фрид е отгледана от баба си.За тази травма тя никога не говори.



1969г. е началото на един нов и много успешен път. На националния песенен конкурс, който подбира участници за Евровизия, зад кулисите, тя среща пианиста и композитора Бени Андершон. Две години по-късно той продуцира първия й самостоятелен албум. Свързват ги не само работни отношения, но и любов. Покрай Бени Фрида се запознава с неговия най-близък приятел Бьорн Улвеус, който пък излиза с красивата начинаеща певица Агнета Фелтског.



Четиримата се явяват през 1973г. на Евровизия с песента "Ring, Ring“, но се класират на трето място. Истинският триумф и началото на големите АББА идва на същия конкурс, но следващата година. Песента им "Ватерло“ оглавява класацията и за минути става световен хит. Следват песен, след песен, изморителни турнета, интервюта, милиони продажби на плочите им.



През 1978 година се женят с Бени. Двамата нямат деца. През 1981г. тя и Бени се развеждат.



Въпреки драмите в личен план, групата се опитва да продължава да създава музика, но постепенно всичко се изчерпва. ABBA се разделя.



През 1998 година при тежка катастрофа тя губи дъщеря си от първия си брак.



След време Ани-Фрид сключва трети брак и заживява в Цермат, Швейцария. Съпругът й е аристократ – принц Хайнрих Ройс, който е архитект. Следва нова трагедия с Ани, която го губи през 1999 г. и тя отново остава сама. Избира да продължи да живее в Швейцария.Това за нея е краят, преживява трагедията изключително трудно. Спасяват я природата, която тя смята за най-великия лечител, и близките ѝ приятели.



След време среща нова любов в лицето на виконт Хенри Смит, с когото са заедно до днес.



Бени



Бени Андрешон е може би единственият, който се разминава само с един развод и след разпада на ABBA продължава усилено да пише музика, включително създава саундтрака към филмовата версия на "Мамма миа!"



На 15 март 2010 г. Андершон се появява на сцената в Ню Йорк с бившата си съпруга Ани-Фрид Люнгста, за да приеме наградата на ABBA за въвеждане в Залата на славата на рокендрола. По време на благодарствената си реч той разсъждава върху важното влияние на традиционната европейска музика и меланхолията на шведската душа върху марката поп музика на ABBA.



"Ако живеете в страна като Швеция, с пет, шест месеца сняг и слънцето изчезне напълно за около два месеца, това ще се отрази в работата на художниците“, казва той. "Това определено е в шведската фолклорна музика, можете да го чуете в руските народни песни, можете да го чуете в музиката на Жан Сибелиус или Едвард Григ от Норвегия, можете да го видите в очите на Грета Гарбо и можете да го чуете в гласът на Юси Бьорлинг".



Такъв е тъжният край на една култова поп група, в чиито крака бе целият свят и чиито хитове се тананикат и до днес, пише "Телеграф".