© Буря от емоции и сълзи! Адел се разчувства силно, след като видя Селин Дион в публиката на нейното шоу в Лас Вегас.



Докато изпълнява песента си "When We Were Young", изпълнителката се приближила до 56-годишната Селин Дион. Изключителният момент между двете обиколи интернет мрежата и разчувства феновете им по целия свят.



Адел се просълзи, когато двете се прегръщат за няколко секунди. Канадската певица задържа лицето на Адел между дланите си за кратко, след което целува ръката й.



По-близък ъгъл на трогателния момент, публикуван в X, показва, че Адел се е разплакала. След това прегръща Селин Дион и тръгва към сцената със сълзи по бузите.



Изпълнителката на "My Heart Will Go On" е била придружена от двамата си синове - Нелсън и Еди. Те са на 14 години. И двамата след това са утешавали майка си, заради бурните емоции, предизвикани от емоционалната й среща.



Британската певица е голям фен на Селин Дион. Тя издаде и една специална тайна в интервю за Vogue през 2021 г., което я прави най-голямата почитателка на Дион.



ДЪВКА В РАМКА?!



Тя притежава парче дъвка, която е била в устата на Селин Дион, впоследствие поставено в рамка.



"Невероятно е! Джеймс Кордън – който ми е приятел, но също така прави караоке, направи едно с нея. Той знаеше колко голям фен съм й и я накара да изплюе дъвката си в лист хартия. Поставих я в рамка."



По време на концерт в Мюнхен през септември, 16-кратната носителка на "Грами" сподели, че планира да се оттегли от музикалната сцена за "дълго време", след като турнето й приключи.



През януари 2018 г. Адел посети Дион зад кулисите. В публикация, споделена в Instagram по това време, Дион написа "Не успях да направя всичките си шоута, но бях развълнувана, че Адел дойде на едно от тях... Обичам я толкова много!!"



