© Инстаграм Днес е официалната премиера на най-новото парче на Поли Генова "No more", в което изпълнителката разказва собствената си любовна история, а главен участник във видеото към нея е приятелят ѝ Джоузеф, който прави дебют пред камера.



Преди седмица медиите гръмнахa с новината, че Поли се е омъжила тайно, след като тя публикува снимка с приятеля си с описание "Just married" (Младоженци). Оказва се обаче, че двойката не е сключила брак, а кадърът е от видеото към "No more", което показва безгрижните и щури моменти на двама влюбени, пътуващи в неизвестна посока.



Сингълът е в диско-фънк стил и отговаря на най-новите тенденции от световната музикална сцена. "No more" е създадена от екипа, който стои зад хитовете на Поли "LASTNIGHT" и "Howweendup", които покорихародните и чуждестранни класации.



Автор на музиката е популярният композитор и продуцент naBBoo и R&B и поп изпълнителката Romy Dya, позната на публиката с парчето "So Far Away" в колаборация с David Guetta и Martin Garrix. Режисьор на видеото към "Nomore“е Павлин Иванов, по-известен като Bashmotion.



"Това е много личен и специален проект за мен. Надявам се историята, която разказваме, да вдъхнови всички да преоткрият свободата си и да напомни да ценим любимите си хора, като се радваме на малките моменти с тях. Благодаря на прекрасния екип, който стои зад "No More". Надявам се парчето да донесе прекрасни летни емоции на всички", споделя Генова.



Новата песен на Поли Генова е само една от многото изненади, които тя е подготвила за първия си самостоятелен концерт на 30 юли в Античния театър в Пловдив. Спектакълът носи символичното име "#1" и ще предложи на публиката уникално шоу. С него певицата отбелязва и своите 30 години на сцена.