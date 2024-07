Торнадо ще премине през IMAX залите на Кино Арена с "Туистърс"

© Това лято се пригответе за опустошително и изпълнено с адреналин бедствие, което ще ви изправи пред една от най-разрушителните сили на природата в “Туистърс".



Ново поколение преследвачи на бури ще се впусне не към едно торнадо, а към няколко в продължението на филма от 1996 г. "Туистър" (Twister). Филмът от днес е на екран в залите на Кино Арена и IMAX, а билети може да купите на касите на Кино Арена или онлайн.



Глен Пауъл ("Топ Гън: Маверик") влиза в ролята на смелчага, самопровъзгласил се за "усмирител на торнада", а Дейзи Едгар-Джоунс ("Където пеят раците") e учен, която ще се опита да се възползва от уменията му, за да докаже, че е открила начин да предотвратява разрушителните бури.



Техните герои Кейт и Тайлър се озовават в епицентъра на няколко бури в Оклахома в битка за живота си и трябва да обединят сили, за да предскажат и по възможност да опитомят величествената сила на тази стихия.



Не изпускайте и лятната оферта на Кино Арена FILM OFF. В рамките на програмата до 12 септември киноманите ще могат да видят отново на екран култови заглавия от изминалите месеци на специална цена от 7 лв. За най-малките зрители в листа са включени шоколадовото изкушение “Уонка", анимацията на Di © sney “Желание" и забавните “Патешки истории" и “Кунг Фу Панда 4". Любителите на акшъна ще може да наваксат с “Пеларят: Смъртна присъда", “Дюн: 2" и “Аквамен и изгубеното кралство". Не липсват и български заглавия в селекцията, сред които са “Чума", “Уроци по немски", “Пулсът на танца", “Никога не е просто секс" и двете части на “Бай Иван".



Всяка седмица филмите, включени в лятната оферта, ще са различни. Заглавията в селекцията на FILM OFF за следващата кино седмица, която започва утре, са: шпионската екшън комедия “Аргайл", българския “Киберпрестъпност", “Ферари" и биографичния филм “Боб Марли: One love".