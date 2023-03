Топ функции за снимки на Samsung Galaxy S23

© S23 вече е на пазара и знаем за него много неща. Чухме за 200-мегапикселовата камера на S23 Ultra, Expert RAW фотографията, мобилната платформа Snapdragon 8 Gen за Galaxy, пълномощията за игри, по-големите батерии и страхотната ефективност. Но има още няколко нови функции, които заслужават внимание. Те са скрити, но ние ще ги разкрием за вас.



Автоматично регулиране на яркостта



Когато излезете на ярка слънчева светлина, може да е трудно да виждате дисплея на телефона си. Но не и този на Galaxy S23 – той може да регулира яркостта си цели три нива нагоре, за да получите перфектна видимост на открито. И да си направите наистина яки снимки, разбира се.



Астро снимки



За любителите на звездното небе Samsung Galaxy S23 предлага специална функция на камерата. Така наречената астро експозиция е истински дълга – можете да зададете стойности между 4 и 10 минути, като камерата прави снимка на всеки няколко секунди и после ги събира заедно за най-добър ефект. Междувременно разполага с допълнително GPS засичане, за да компенсира въртенето на Земята по време на експозицията. Така че за вас е достатъчно да оставите неподвижен смартфона на избраното от вас място и да се върнете след няколко минути, за да получите истински зашеметяваща снимка на всяка една звезда, изгряла над главата ви.



Super HDR селфита



Селфи камерата тук е сред най-добрите на пазара изобщо. Ще ви предложи супер HDR качество с някои страхотни допълнителни функции като настройка на най-ярките и най-тъмните части, за да получите перфектен контраст и яснота на снимките си. Що се отнася до видеото, в този телефон то премина от 30fps на 60fps, което определено си личи.



8К заснемане



Всъщност камерата на Samsung Galaxy S23 е толкова добра, че световноизвестният режисьор Ридли Скот засне с нея късометражен филм, без никой да разбере, че е сниман с телефон! Ние не се учудваме на това, защото знаем, че тази камера не само създава 8К качество, но и снима при цели 30 кадъра в секунда и с по-широк ъгъл на заснемане.



Нощни селфита



Селфи камерата не само прави портрети с висока резолюция, но предлага и едни от най-добрите нощни селфита. Специалният режим Nightography ще ви даде възможност да имате перфектни снимки от дискотеката, от нощните разходки по плажа и от всички места с намалено осветление, които посещавате. Нещо повече, можете да настроите ръчно скоростта на затвора, за да улови повече светлина и да направи снимката още по-хубава.



Single Take



Една от най-яките функции на камерата на Galaxy S23 е Single Take. Само чуйте: заснемате едно голямо видео, а след това телефонът автоматично създава от него снимки и различни по-малки клипове. Това е перфектният начин хем да не пропуснете нищо от събитието, което снимате, и да го имате на видео, хем да получите и снимки, без да се налага някой друг да снима или да прекъсвате видеото.



Имате възможността да изберете какво да се генерира в Single Take и какво да остане. След като разгледате генерираните снимки и клипове, можете да изтриете ненужните или да персонализирате готовите, за да станат точно по вкуса ви.