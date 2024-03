Топ 5 на най-великите моменти в Кралския грохот

© Кралският грохот е едно от събитията в календара на WWE, които зрителите очакват с нетърпение. Това е като "мачът на звездите" в NBA, само че събира най-добрите кечисти за сезона, като участниците са както мъже, така и жени. Вълнението в схватката се поддържа и от самият формат, който започва с двама участници на сцената, като към тях през определен период от време се присъединяват нови лица.



Началото на Кралският грохот датира от далечната 1988 г., когато за пръв път зрителите наблюдават с притаен дъх своите любимци да се борят за отличието под тази форма. Представяме ви част от моментите, които според нас си заслужава да се видят:



1. Рей Мистерио (2006)



През най-много елиминации през 2006 г. преминава един от най-ексцентричните и неочаквани броци - Рей Мистерио, който въпреки ниския си ръст издържа най-много време в схватките.



По време на тази гала вечер, маскираният боец поставя рекорда по това време за най-дълъг престой на ринга - 1:02:12 ч., като последователно се справя с цели шест опонента. Разбира се остана и горчивия опит от това, че според зрителите мачът е бил нагласен да бъде спечелен от Ренди Ортън, но в крайна сметка Мистерио го побеждава във финалната схватка и записва името си като Шампион в WrestleMania 22.



2. Ледения Стив Остин (1997, 1998, 2001)



Ледения Стив Остин може да се похвали с цели три победи две от които поредни - 1997, 1998 и 2001 г., което го превръща в един от основните познавачи на формата, а феновете се шегуват, че той може да напише наръчник, подобен на тези за лицензираните онлайн казино сайтове. Основният двубой в програмата е мачът на Кралският грохот, който Ледения Стив Остин печели, след като елиминира Брет Харт. Следващата година кечистът "взима главата" на младока Роки Мавия, по-известен днес като "Скалата". Финалният сблъсък през 1998 г. поставя Дуейн Джонсън срещу Стив Остин, а завършекът на WrestleMania 17 е в полза на "Ледения" след изключителна схватка.



Общото време, прекарано от Ледения на ринга е малко над 71 минути, елиминирайки зашеметяващите 20 противника. През последващите няколко събития, след победите си на Кралския грохот, Стив Остин успява да материализира победите си, печелейки Световния шампионат в тежка категория.



3. Крис Беноа (2004)



Първи влязъл на ринга, последен излязъл - това е Крис Беноа през 2004 г. Макар и този двубой да бе изпълнен със знаменити и страховити имена като Ренди Ортън, Джон Сина, Кърт Енгъл и др., Крис не се даде на никой от тях.



Беноа елиминира впечатляващите 6 противника, оставяйки на ринга за малко повече от един час, като голямата звезда Ренди Ортън прекарва едва половината от това време на тепиха. След това той излиза на WrestleMania XX срещу Трите хикса, за да подсигури титлата си в тежка категория. За съжаление убийството на сина му и жена му три години по-късно засенчват бляскавите му моменти.



4. Джон Сина (2008)



Няма да ви лъжем, в Кралския грохот са участвали какви ли не изненадващи имена през годините. Като във всяко "шоу" по света имаме микс от вълнение и носталгия, което разбира се води и до определени прибързаности.



През 2007 години Сина получава една от тежките контузии в кариерата си, късайки мускул, който според лекарите, трябва да го остави извън прожекторите за 6-12 месеца. Само четири месеца по-късно обаче, в Медисън скуеър гардън прозвучава "химна" на Джон Сина - My Time Is Now, което бележи прибързаното му завръщане на ринга. За съжаление Сина прекарва малко над 8 минути на ринга и макар по всичко да личи, че не е готов да се завърне, той всъщност елиминира Марк Хенри, Чаво Гереро, Карлито и дори Трите хикса.



5. Кофи Кингстън (Различни участия)



Един от най-желаните участници в сериите Кралски грохот всъщност никога не е печелил мача. Това е Кофи Кингстън. Неговият чар се крие в това да измисля нови и креативни начини за избягване на елиминациите, а тъй като зрителите са там именно заради шоуто - Кофи печели симпатиите им.



С течение на времето Кингстън е превръщал стола на водещия в импровизиран пого стик, правил е стойка на ръце, включваща изкачване по стълбите на ринга, използвал е колегите си от New Day Ксавие Уудс и Биг И, за да му помогнат да се върне на ринга, и дори чиния с палачинки, за да му помогне да не докосва земята с краката си. Макар и през 2002 г. да прави един от най-нелепите и несполучливи скокове през парапета, забавните му опити да се задържи по-дълго на ринга му заслужиха присъствие в тази класация.