© 33-те Летни олимпийски игри бяха закрити със зрелищна церемония на препълнения "Стад дьо Франс" в Париж. Шоуто предложи много впечатляващи моменти, музикална програма и светлинно шоу.



Директор на спектакъла бе Тиери Рьобул, а режисьор - Тома Жоли, които създадоха и впечатляващата церемония по откриването. Участваха около 100 артисти - акробати, циркови творци, танцьори, музиканти и певци, които превърнаха съоръжението в огромна театрална сцена с площ 2800 квадратни метра.



В началото френската звезда на плуването Леон Маршан, който спечели 4 златни медала, получи олимпийския огън.



Първата част на спектакъла бе класическа и включваше преминаване на олимпийските делегации на различните страни с техните знамена, а спортистите се забавляваха на фона на едни от най-големите музикални хитове.



Знаменосци за България бяха олимпийският първенец по борба класически стил в категория до 87 килограма Семен Новиков и вицешампионката в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика Боряна Калейн.



В българската делегацията бяха състезателки от националния отбор по художествена гимнастика, олимпийският шампион по борба Магомед Рамазанов, много треньори и други.



Официалната част по традиция включваше награждаване на медалистките в маратона - нидерландката Сифан Хасан, която спечели титлата, както и подгласничките ѝ - етиопката Тигст Асефа и кенийката Хелън Обири. Те получиха отличията си от президента на МОК Томас Бах и от президента на Световната атлетика лорд Себастиан Коу.



Втората част беше артистичната и озаглавена "Records". На френски думата има значение на "рекорди", но на английски означава също така и "записи", "регистри", "архиви", "предистория". Този спектакъл смеси магията и антиутопията. В него Олимпийските игри бяха представени като изчезнали по една или друга причина и трябваше да бъдат преоткрити наново. Основата роля бе поверена на Златния пътешественик, който откри Игрите от древността и те възкръснаха, най-вече чрез 5-те олимпийски кръга. Този символ е създаден по предложение на френския барон Пиер дьо Кубертен, който възобновява Олимпийските игри в Атина през 1896 година. Това беше един красив визуален спектакъл, с много хореография, акробатика, музика и светлина.



Шоуто продължи с изпълнения на групите "Ер" и "Феникс", като по този начин бе отдаден почит на френския електропоп.



Последваха задължителните речи от официалната част на президента на организационния комитет Тони Естанге и на президента на МОК Томас Бах.



Естанге сподели впечатляващите постижения на световните звезди, сред които сръбската тенис легенда Новак Джокович, 8-кратната олимпийска шампионка по спортна гимнастика Симон Байлс (САЩ) и световният рекордьор, и олимпийски шампион на овчарски скок Арманд Дуплантис (Швеция).



Той благодари на доброволците, на спортистите, на всички французи, които са подкрепяли Игрите, постигнали редица рекорди в организационен план, сред които много висока посещаемост на състезанията.



Бах също благодари на френските домакини на най-големия спортен форум в света, както и на всички спортисти и доброволци. Той нарече Игрите "Празник на спортистите и на спорта в най-добрия му вид".



Третата част от шоуто бе посветена на предаването на олимпийското знаме на Организационния комитет на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година.



Олимпийският флаг премина през ръцете на Тони Естанге, на кмета на Париж Ан Идалго, на Томас Бах и на кмета на Лос Анджелис Карън Бас, която го даде на Симон Байлс. Певицата H.E.R. изпълни националния химн на САЩ.



Една от изненадите бе появата на легендарния актьор Том Круз, който се спусна от покрива на стадиона, взе олимпийското знаме, премина през улиците на френската столица с мотор, после специално видео показа как скача с парашут и прави редица каскади около може би най-известния надпис в света - "Hollywood".



Кейт Кортни (планинско колоездене), Майкъл Джонсън (лека атлетика) и Джагър Ийтън (скейтборд) участваха в сегмента по пътуването на олимпийския флаг до Лос Анджелис. Снуп Дог бе сред музикантите, които се представиха на сцената, заедно с други американски изпълнители като Били Айлиш, Снуп Дог и групата "Ред хот чили пепърс".



В края на церемонията Леон Маршан се появи с олимпийския огън на "Стад дьо Франс". Той заедно с Томас Бах и още шестима известни спортисти символично угасиха пламъка. Това бяха представител на олимпийския отбор на бежанците Синди Уинър Джанкеу Нгамба (бокс, бронзов медал), от Азия Сун Инша (тенис на маса, 3 златни и два сребърни медала), от Африка Елиуд Кипчоге (лека атлетика, два златни, един сребърен и един бронзов медал) от Америка Михаин Лопес (борба, 5 златни медала), от Европа френската звезда в джудото Теди Ринер (пет златни и два бронзови медала), от Океания Ема Маккиоун (плуване, 6 златни, 3 сребърни и 5 бронзови медала).



Накрая песента "My Way" бе изпълнена от френската певица Yseult, подчертавайки връзките между Франция и САЩ и символичното преминаване от настоящите в следващите игри в Лос Анджелис през 2028 година.



Прекрасно светлинно шоу закри церемонията в Париж, а Олимпийските игри във френската столица ще останат като едни от най-запомнящите се в съвременната спортна история.



