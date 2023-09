© виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с една от най-легендарните личности в историята на музиката за всички времена. Гласът му покрива 4 октави. Рожденото му име е Фарук Булсара. Познахте ли го? Става дума за Фреди Меркюри, който е роден на 5 септември 1946 година в Стоун Таун, Занзибар (сега Танзания). Семейството му се премества там, за да може баща му да продължи кариерата си в британския колониален офис. Израснал е между Занзибар и Индия, преди да се премести в Англия, когато е бил тийнейджър.



Знаете ли, че Фреди е имал 4 зъба в повече? Зъбите били в задната част на устата му, което причинява избутването на предните му зъби напред. Любопитно е, че ой не се е решил да променя зъбите си, макар че не ги е харесвал, защото се е страхувал това да не промени по някакъв начин гласовите му умения. Като младеж той е събирал пощенски марки от Занзибар, Великобритания, Нова Зеландия и Монако. Албумът му е едно от малкото неща, които семейството му пази след смъртта му. През 1993 година го получава Британският пощенски музей.Работил е като превозвач на багаж на летище Хийтроу.



Неговите уникални вокали и сценичното му поведение му спечелиха фенове по целия свят. Фреди Меркюри създава логото на групата Queen с техните астрологични знаци. През 1970 г. той законно променя името си на Фреди Меркюри по времето, когато е създаден Queen. Групата е създадена през 1970 година и е една от най-успешните музикални групи на всички времена. Нейни членове са Фреди Меркюри (вокал), Брайън Мей (соло китара, вокали), Джон Дийкън (бас китара) и Роджър Тейлър (барабани, вокали).



Queen придобиват изключителна популярност във Великобритания в средата на 70-те години с издаването на албумите Queen II от 1974 г., Sheer Heart Attack от 1974 и A Night at the Opera от 1975, като с това се дава и началото на международния им успех. Песента им Bohemian Rhapsody остава под номер едно в британските класации в продължение на девет седмици и дава на групата първият хит в Топ 10 в "Билборд Хот 100“. Техният албум от 1977 News of the World съдържа два от най-известните рок ​​химни We Will Rock You и We Are the Champions.



Фреди обожава Лайза Минели заради начина по който предава музиката си и неспирната й енергия. Фреди Меркюри разкрива, че е болен от СПИН само ден преди да умре. Той умира от пневмония и усложнения, предизвикани от СПИН на 24 ноември 1991 г. на 45 години в Лондон.