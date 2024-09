Той има датска кръв, британска, немска, ирландска, индианска и шотландска кръв и днес е рожденик

© Любим американски актьор празнува днес рожден ден, научи Sofia24.bg. Майкъл Медсън е роден на 25 септември 1957 г. в Чикаго. Той привлече вниманието с играта си в "Доорс" на Оливър Стоун и в "Телма и Луиз" като приятеля на Сюзън Сарандън.



Майка му Илейн е режисьорка и писателка. Баща му Калвин е пожарникар. Родителите му се развеждат през 60-те години на миналия век, а майка му се отказва от кариера във финансовия свят, за да се насочи към изкуството, насърчена от филмовия критик Роджър Ебърт. Брат му Шерил Медсън е предприемач, а сестра му е номинираната за "Оскар“ Вирджиния Медсън. По бащина линия има датска кръв, а по майчина – британска, немска, ирландска, индианска и шотландска.



Най-добрата си роля Медсън направи в "Глутница кучета" на Куентин Тарантино. През 2020 година той получи звезда на Алеята на славата в Холивуд.



Майкъл Медсън пише поезия от началото на 90-те години. Първоначално – върху салфетки и хотелски канцеларски материали в промеждутъците от време, когато работи на снимачната площадка и пътува по света.



През 2005 г. "13 Hands Publications“ събира цялата му поезия и издава The Complete Poetic Works of Michael Madsen, Vol I: 1995–2005. Оригиналните му издадени дотогава стихосбирки са Beer, Blood and Ashes (1995), Eat the Worm (1995), Burning in Paradise (1998), A Blessing of the Hounds (2002), 46 Down; A Book of Dreams and Other Ramblings (2004) и When Pets Kill (2005).



Неговият приятел Денис Хопър описва поезията му като връщане към Бийт поколението. Самият Медсън отбелязва, че се е влиял от Джак Керуак и Чарлз Буковски. През 2008 г. той е поканен в Норвегия за превода на норвежки език и издаването на стихосбирката си Burning In Paradise. Другата му книга с поезия - American Badass, е издадена на 25 септември 2009 г. Последната му книга Expecting Rain е издадена през октомври 2013 година.