Той е на 92, но това не му попречи да се сгоди за шести път

© Медийният магнат Рупърт Мърдок се е сгодил за приятелката си, потвърди екипът му. Според информацията 92-годишният милиардер се среща с пенсионирания руски молекулярен биолог Елена Жукова (67 години), от няколко месеца.



Сватбата, която се очаква да се състои в лозето на имението му в Калифорния тази година, ще бъде петият брак и шестият годеж на Мърдок.



Според New York Times, сватбата е насрочена за юни и поканите вече са изпратени. Говореше се, че роденият в Австралия милиардер е започнал да се среща с Жукова скоро след като годежът му с бившия полицейски свещеник Ан Лесли Смит беше внезапно прекратен през април 2023 г.



Двойката се е запознала на парти, организирано от една от бившите му съпруги, родената в Китай предприемачка Уенди Денг.



Другите бивши съпруги на Мърдок са австралийската стюардеса Патриша Букър, родената в Шотландия журналистка Ана Ман, Уенди Денг и американският модел и актриса Джери Хол.



Жукова преди това е била омъжена за руския петролен милиардер Александър Жуков, а дъщеря им Даша беше омъжена за руския олигарх Роман Абрамович до 2017 г.



Рупърт Мърдок започва кариерата си в Австралия през 50-те години на миналия век, като най-големият връх в кариерата му е покупката на вестниците News of the World и The Sun във Великобритания през 1969 г. По-късно той закупува редица американски медии, включително New York Post и Wall Street Journal.



През септември Мърдок обяви, че се оттегля от водещата роля в своята медийна империя, предавайки управлението на сина си Лаклан и по-късно поемайки ролята на почетен председател както на Fox, така и на News Corp.



New York Times съобщава, че бракът на Мърдок с Жукова едва ли ще засегне бъдещето на бизнеса му, който се управлява от четирите му най-големи деца, пише businessnovinite.bg.