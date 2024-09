Той е на 80, тя на 55, разделят се, но само за да се съберат отново до днес

© Актьорите Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс ще празнуват 23 г. от сватбата си през ноември, но любовта между тях не изглежда да угасва. Двамата са родени на една и съща дата и на 25 септември заедно ще отбележат този повод.



"I can express no kinder sign of love, than this kind kiss“, написа актрисата като текст под снимката. Това е цитат от историческата драма "Ханри VI" на Уилям Шекспир, който Валери Петров е превел като "Не мога да ви дам друг знак за обич, по-горещ от тази целувка жарка!“



А ето и целувката, която така дълбоко и истински отразява тяхната любов



Майкъл Дъглас навършва 80, а Катрин - 55 г. Но явно любовта ги държи не само жизнени, но и активни, страстни и кипящи от живот.



В края на 2020 Катрин и Майкъл станаха баба и дядо отново, след като синът на Майкъл Камерън Дъглас стана татко на момче.



През месец май звездата от "Първичен инстинкт“ "Уолстрийт“ получи в Кан Почетната палма за цялостно творчество.



Двамата актьори се радват надългогодишен брак. Преди три години, по случай 20-тата годишнина от сватбата им, актьорътразказа как се е запознал с бъдещата си съпруга.



"Гледах "Маската на Зоро“ с Антонио Бандерас и бях много впечатлен от Катрин. Месец по-късно бях на един кинофестивал и се оказа, че Катрин също ще бъде там за една вечер. Помолих моите асистенти да ми организират среща. Вечеряхме с Катрин. Бях направо зашеметен от нея и на раздяла направих голямата глупост да изтърся "Искаш ли да бъда баща на децата ти?“ Останалото е история…“ – спомня си Майкъл Дъглас, който по това време все още е женен за Диандра Лукър, дъщеря на австрийски дипломат.



Носителят на две награди "Оскар" ("Уолстрийт“ и "Полет над кукувиче гнездо“) и съпругата му, получила златна статуетка за филма "Чикаго“ (2002), минават и през трудни моменти в своя брак. Дават си много свобода и именно на това, според Катрин, се дължи любовта им, която и двамата твърдят, че продължава и до днес. Преди 10 години двойката се раздели за известно време. Майкъл посещаваше официални събития сам, като дори беше свалил халката си.



Холивудската двойка има две деца – Дилан и Карис. От първия си брак (1977-2000) Майкъл Дъглас има един син – Камерън.