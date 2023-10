© виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с един музикант и актьор. Продал е над 30 милиона албума по света, а Дейвид Бекъм е сред първите слушатели на записите му. Освен това, е един от най-интелигентните рапъри в индустрията, с коефициент на интелигентност 147. Познахте ли го? Става въпрос за Снуп Дог, който е роден на 20 октомври 1971 година в Лонг Бийч, щата Калифорния. Ражда се като Калвин Кордозар Броудъс-младши, като е кръстен на втория си баща.



Слуховете за нечовешки високия коефициент на интелигентност на рапъра никога не са били категорично потвърдени, или отречени. Самият той обяви с пост в Instagram, че IQ-то му е 147, което е "екстремно високо" и подобно ниво говори за гениалност. Обичайният коефициент на интелигентност на огромната част от хората е между 85 и 115.



Снуп Дог има 71% африкански, 23% индиански и 6% европейски корени. Изгонен е от началното училище за талантливи деца в Кливланд. На него са кръстени марка хотдози, бира, модел “Крайслер" и антивирусна програма. Когато е малък, майка му го нарича “Снупи". Прякорът идва от английската дума “Snoop", която означава “любопитен". Скоро цялото му обкръжение започва да го нарича така, защото всички смятат, че не само е любопитен, но и прилича на Снупи – кучето бийгъл, герой от комикса “Пийнътс".



С времето псевдонимът еволюира до “Snoop Dogg". Той пее и свири на пиано в църквата “Golgotha Trinity Baptist Church". В тийнейджърските си години често има проблеми със закона. Малко след като завършва гимназия в Лонг Бийч е арестуван за притежание на кокаин и лежи в затвора шест месеца. Следват още провинения и общо прекараното му време зад решетките е три години.



През лятото на 1993 г. рапърът и неговият бодигард Маккинли Лий са обвинени в убийството на ганстера Филип Волдемариам. Делото се проточва цели три години, но накрая двамата са оправдани с мотива, че са стреляли при самозащита.През 2018 г. влиза в рекордите на “Гинес" на фестивала “Rock Nipple Vally", като прави забележителна по размери смес от джин и сок. Използва 180 бутилки джин “Хендрикс", 154 бутилки кайсиево бренди и 38 кутии портокалов сок. Коктейлът е поднесен в чаша с височина 150 см и ширина 90 см.



Напитката съдържа 548 литра течност, а за сътворяването ѝ рапърът получава сертификат от представител на рекордите. Припомняме, че една от най-известните пу песни е “Gin and Juice". С нея той достига до първите десет песни на всички времена в “Billboard". Парчето го прави един от най-известните артисти през 1994 година. През 2020 г. Снуп Дог пуска своя марка джин “INDOGGO".



Има и своя готварска книга, носеща заглавието “From Crook to Cook: Platinum Recipes from Tha Boss Dogg’s Kitchen". В нея споделя 50-те си любими рецепти.



Снуп Дог признава, че има страх от коне. През 2018-а получава звезда на "Алеята на славата" в Холивуд.



След завършването на университета за полиетиленова техника в Лонг Бийч, той се запознава с бъдещата си съпруга - Шанте. През 1994 година тя му ражда момче на име Корде. През 1997 двамата вече са родители на още едно момче, на което дават името Кордел. През същата година влюбените сключват брак, а през 1999 година се ражда най-малкото им дете - дъщеря им Кори. През май 2004 година Снуп Дог се развежда със съпруга си, но по-късно през 2008 двамата отново сключват брак.



Той е любител на марихуаната, като дори има и своя компания за медицинска марихуана. Снуп Дог пуши между 75 и 150 джойнта на ден, като дори има лична асистентка Ranagade PerRana, която му свива джойнтовете, пише The Sun.



Неговият най-голям син играе американски футбол в юношеската лига. Това е наследил от баща си, тъй като и самият Снуп Дог е играл американски футбол през 80-те години преди да завърши университета през 1989 година. През 2004 г. става ясно, че Снуп Дог е изневерявал многократно на жена си. Музикантът има незаконно дете – Джулиън Кори.



През 2008 хип-хоп легендата изнесе първия си концерт в България. Най-незабравимата част от шоуто бе, когато под звуците на "Jump around" на House of Pain хип-хоп звездата развя българския флаг и се появи облечен с националната фланелка на Димитър Бербатов.