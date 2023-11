© виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с един британски актьор и танцьор. Той става известен като лице на американска марка за фитнес обувки и дрехи в началото на века. В Обединеното кралство е известен с ролята си на Калвин Валънтайн в сапунената опера Hollyoaks. Познахте ли го? Става въпрос за Рики Уитъл, който е роден на 23 ноември 1981 година в град Олдъм. Той прави своя актьорски дебют през 2002 г. в телевизионния сериал Dream Team, който се излъчва по Sky 1. Уитъл признава, че шоуто е "мечтана работа" за млад актьор, който току-що започва.



През 2009 година той завърши втори в риалити състезанието на BBC Strictly Come Dancing. Две години по-късно Рики Уитъл преминава към американската телевизия, когато резервира повтаряща се роля в Single Ladies на VH-1, последвана от повтаряща се роля в американския мистериозен драматичен телевизионен сериал Mistresses на американския мистериозен драматичен телевизионен сериал през 2014 години.



Той участва в телевизионния сериал на Starz American Gods в продължение на три сезона. Рики се премества за постоянно в Лос Анджелис през лятото на 2011 г., за да продължи кариерата си. През 2014 г. Уитъл се присъединява към актьорския състав на пост-апокалиптичната драма на The CW The 100 в ролята на Линкълн.



Любопитна е семейната му история. Той е най-големият от трите деца в семейството на Хари и Маги. Майка му е от Англия, а баща му е от Ямайка. Баща му е бил в Кралските военновъздушни сили, така че семейството се мести в различна държава на няколко години. Въпреки това, Уитъл е израснал предимно в Северна Ирландия. Той разкрива, че е бил тормозен като малък, защото е бил единственото чернокожо дете в училище.



Бъдещата звезда учи право в университета Саутхамптън, където е бил и капитан на футболния отбор. За да си плаща учебниците, започва да работи като модел. Въпреки това, Уитъл напуска университета точно преди дипломирането. Като дете Рики е бил фен на Майкъл Джексън и много е обичал да танцува. Контузия е попречила на спортната му кариера. Въпреки липсата на официално актьорско обучение, Рики е избран за участие във драмата Dream Team.



През януари 2016 г. беше обявено, че Уитъл е избран да играе Шадоу Мун. Това е главна роля в телевизионната адаптация на Starz по романа на Нийл Геймън от 2001 г. "Американски богове“. Въпреки че Рики нямаше предварителни познания за романа, той беше любимият избор на феновете да играе Шадоу, когато Starz обяви поредицата през август 2015 година.



През септември 2017 г. Уитъл се снима в американския романтичен комедиен филм Nappily Ever After, базиран на едноименния роман на Триша Р. Томас. Той е в ролята на Клинт Конрад. След ролята си в Hollyoaks Уитъл всяка година влиза в списъка на най-сексапилните мъже в сапунените опери според British Soap Award.