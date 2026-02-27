В първия епизод на "Бригада Нов дом“, 77-годишният дядо Христо ще поведе най-важната битка в живота си – да запази семейството си заедно. След смъртта на бащата на четиримата му внуци и тежкото заболяване на тяхната майка, децата са изправени пред опасността да бъдат разделени и да попаднат в различни приемни семейства. В този тежък момент дядо Христо ще избере да бъде опора за момчетата, да им даде сигурност и дом.Ако искате да помогнете на дядо Христо и неговите внуци, може да го направите с дарение на банкова сметка на семейството: