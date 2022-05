Танци от гетата на Рио де Жанейро взривяват Пловдив

© Днес и утре в Пловдив ще бъде представена европейската премиера на спектакъла "Това е танц" на Balé da Cidade de São Paulo. Спектакълът е вдъхновен от родения във фавелите на Рио де Жанейро нов стил в музиката и танца - Passinho (пасиньо). За да пресъздаде истинския дух на Passinho, хореографът Henrique Rodovalho кани най-добрите танцьори на Рио де Жанейро в този стил - Celly I.D.D и Jonathan Neguebites. Българската публика ще се запознае и лично с тях, следващата година, когато те ще гостуват на One Dance Week със свой собствен спектакъл, като част от "Фокус Бразилия".



В новия спектакъл на компанията на Balé da Cidade de São Paulo ще видим едни от най-добрите танцьори на Бразилия, които ще демонстрират пред публиката в Пловдив покоряващата, непринудена и красива същност на Passinho. Това е взривоопасен танц, роден колективно и свободно, който разказва истории и пренася публиката в ритъма и атмосферата на градския живот в Бразилия.



Билети за спектакъла в Дом на културата “Борис Христов" ще намерите онлайн от мрежата на Еpaygo и на касите на EasyPay в цялата страна.



Танцовата компания на Сао Пауло (BCSP) е създадена на 7 февруари 1968-а година под името Corpo de Baile Municipal (Общински балет на Сао Пауло). Първоначално трупата участва в оперните постановки в Общинския театър на града (Theatro Municipal) и изпълнява произведения от класическия репертоар. Първият й художествен ръководител е Джони Франклин. През 1974-а под ръководството на Антонио Карлос Кардосо балетът се превръща в компания за съвременен танц.



Това решение определя идентичността на компанията, която днес има значимо присъствие на южноамериканската танцова сцена и продължава да оставя отпечатък чрез своите нововъведения в танцувалния език и изящните композиции с прецизно подбран състав, които изнася пред публиката. На 25 септември 1981 г. компанията е преименувана на Balé da Cidade de São Paulo.



Експериментирането е основна характеристика на траекторията на трупата през 80-те години на миналия век. Танцьорите са насърчавани да допринасят със собствени хореографски идеи, което води до създаването на изключително напредничави творби.



Международно признание и успех компанията получава с участието си в Биеналето на танца в Лион, Франция, през 1996-а. Оттогава насам европейските й турнета се радват на одобрението и на танцовата критика, и на публиката във всички големи театри, в които компанията гостува, затвърждавайки своето място на световната танцова сцена. От 2001-а насам BCSP разширява дейността си, като представя програми за обучение на публиката и паралелни културни проекти, главно образователни събития в град Сао Пауло, споделяйки артистичното си наследство с населението на града.



Дълголетието на BCSP се дължи на строгия професионализъм и техническите стандарти на състава и артистичния екип. Компанията успява да привлече водещи бразилски и международни хореографи за съвместна работа и създаването на нови произведения. Широкият спектър на техните постижения показва колко важен е приносът им към културата на Сао Пауло, към постоянното създаване на качествени художествени произведения за населението на града. Понастоящем артистичен директор на компанията е Каси Абранчез. Тя сътрудничи активно с Общинския театър на Сао Пауло, чиито генерален директор е Андреа Карузо Сатурнино.



One Dance Week 2022 e част от програма Наследство на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. One Dance Week 2022 се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и Министерството на културата на Република България.