Светът е потресен от този любовен триъгълник, в който жените остават най-добри приятелки

© Днес ще ви разкажем за един любовен триъгълник, който се възприема от мнозина като холивудски фарс. За един известен певец, който се развежда с не по-малко известна от него актриса и я изоставя с двете им малки деца, за да се ожени възможно най-бързо за тяхната най-добра приятелка, която също е известна актриса.



Звучи объркано и нелогично, нали? Е, ако споменем името на фаталната трета жена, някои парченца от пъзела може би ще си дойдат на мястото...



Животът на Елизабет Тейлър е изпълнен с много приключения, страст, хумор и любов. Определено вдъхновяваща личност по много параграфи!



Животът я изтласква толкова рано към светлината на прожекторите, че ѝ се налага да порасне много бързо. И това порастване включва участие в романтични филми с мъже, които са много по-възрастни.



Разводът на Еди Фишър и Деби Рейнолдс и скорошната му сватба с Елизабет Тейлър не са елементи от сюжет на стар френски филм, а реално стечение на обстоятелствата. А историята става още по-завладяваща, след като двете актриси се срещат години по-късно и "поправят" приятелството си. Но нека започнем отначало.



Фишър и Рейнолдс се срещат за първи път в чужбина, докато забавляват американските войници по време на Корейската война, като приятелството между Елизабет и Деби вече е факт. Самата Рейнолдс признава пред екипа на списание People следното:



Отидох в MGM (американска компания за разпространение на филми и сериали), Лиз беше там преди мен, а звездата ѝ вече изгряваше. Засичахме се в училище. Аз бях аматьорка, маниерите ни бяха много различни, но въпреки това намерихме общ език, защото аз бях във възторг, че ходя в едно училище с Елизабет Тейлър. И ако има някой, който твърди, че това не би се случило с всекиго другиго на мое място, лъже. Или е сляп.



Приятелството между тримата заздравява с годините, особено след сватбата на Деби и Еди през 1955-та. Година по-късно се ражда и дъщеричката им - Кари Фишър (да, познаваме я като прекрасната принцеса Леа от Междузвездни войни). По това време Фишър вече е един от най-известните млади певци през 50-те години на миналия век. Прави голям пробив на големия екран с филмите "Two weeks with love" (1950) и "Singing in the rain" (1952).



През първите години на брака им двойката често са фотографирана с приятелката им Елизабет Тейлър и тогавашния ѝ партньор, филмовия продуцент Майк Тод:



Елизабет Тейлър се венчае за него през 1957 година, а Деби и Еди са кумове. Четиримата са толкова близки, че, когато Рейнолдс ражда син година след сватбата, го кръщава Тод в знак на дълбоко уважение.



За съжаление, само няколко седмици по-късно Тод старши умира трагично в самолетна катастрофа. Елизабет е трябвало да пътува с него, но отказва в последния момент заради настинка. Фишър захвърля всичко, за да отиде при актрисата и да я подкрепи в трудния момент. След месец се разделя със съпругата си, за да бъде само и единствено с новата дама на сърцето си.



Разводът и неочакваното сформиране на звездния любовен триъгълник са обект на изключителен интерес от страна на жълтата преса. Нещо повече, обстоятелствата са етикирани като "един от най-големите скандали в историята на Холивуд". Синът им Тод, пише в мемоарите си години по-късно:



Светът беше потресен. Взаимоотношенията на Еди и Елизабет бяха опорочени. Еди беше обявен за жалък опотрюнист, а Елизабет - за лека жена, която разбива семейства. Деби беше доброто момиче, невинната жертва и самотната майка, която плуваше в море от съчувствие и симпатии.



Интересът към ситуацията се усилва и достига своя пик, когато настоящата съпруга се съгласява на бърз развод след година, за да може двамата влюбени да се венчаят:



Никога не съм се чувствала огорчена заради Елизабет. Един мъж не оставя една жена заради друга, освен ако наистина не иска да си тръгне. Когато Майк Тод почина, аз изпратих Еди, за да утеши Елизабет. Мисля, че тя никога не го е обичала. Имаше нужда от някого, за да не бъде сама в скръбта си.



Сватбата се състои скоро след това. Младоженците заявяват, че меденият им месец ще продължи 40 години.



И така, докато кариерата на двете актриси процъфтява, репутацията на Фишър е завинаги белязана от решението му да изостави жена с две деца заради една от най-желаните актриси в Холивуд. С една дума, кариерата му е съсипана. Не помага и молбата за развод на Тейлър, която идва пет години след първата им брачна нощ. По това време актрисата работи с Ричард Бъртън за филма "Клеопатра" (1963) и между тях избухва пламенна, неконтролируема взаимна любов.



Рейнолдс също се омъжва повторно за милионера Хари Карл през 1960-та. Развежда се с него 13 години по-късно заради деструктивната му зависимост към хазарта. Никога не се помирява с Фишър.



Ледовете между жените в любовния триъгълник започват да се топят с годините. Тейлър предлага убежище на Деби по време на терористичния атентант в Ню Йорк през 2001 година. Същата година участват заедно в комедийния филм These Old Broads. Във филма сякаш играят самите себе си - сюжетът е за две дами, които са се борили в миналото за вниманието на мъж на име Фреди. Не след дълго Деби получава своето дълго чакано и искрено извинение от Елизабет.



Рейнолдс признава, че не желае да прочете и ред от мемоарите на бившия си съпруг, издадени през 1981, в които той пише, че бракът им е бил обречен много преди аферата с Елизабет:



Нищо от това не е истина. Не искам да чета книгата, защото не искам да се разстройвам. Опитвам се да не го мразя. Той е баща на децата ми.



Фишър се жени още три пъти. Славата му продължава да залязва. Умира през 2010-та заради усложнение след операция на тазобедрената става.



Междувременно приятелството между Деби и Елизабет става все по-силно. Когато Тейлър умира през 2011-та, завещава на приятелката си чифт сапфирени обеци, гривна и колие. Рейнолдс си отива от този свят през 2016-та, ден след смъртта на дъщеря си от Фишър - Кари.



И, вместо заключение, Edna.bg припомня мъдрите думи на самата Деби:



"Трябва да се запитаме какъв е смисълът на живота и дали си заслужава. Дали той си заслужава?"