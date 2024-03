Светльо Витков гневен от имитация в "Капките": Грозен Фантомас или Емо Чолаков, който трябва да спре хляба!

© "Как смеят да посягат на творчеството ти по този начин“, "Кошмар“ и "Аз лично плаках“, бяха някои от коментарите на потресените фенове на Светльо Витков от ексбандата "Хиподил“ под публикацията му във фейсбук, с която изкритикува "Капките“.



"Като се гледам в "Капките“... Грозен Фантомас или Емо Чолаков, който трябва да спре хляба! И вие да го... (д*хате)!“, захапа популярното предаване 53-го-дишният изпълнител.



Певецът е недоволен от специалния епизод по случай националния празник на България 3 март. Всички участници влязоха в образите на български звезди и пяха родни хитове. Трудната имитация на Светльо се падна актрисата от Сатиричния театър Елена Атанасова, която превзе сцената с настроение и текст на необичаен българо-английски с парчето Let me da te love you на Светльо енд дъ леджъндс.



"Много си ми симпатична, впечатляващ образ направи“, похвали я Веско Маринов от журито, но публиката беше на друго мнение. Елена се раздаде и се опита максимално да предаде супер специфичното излъчване на Светльо, което не е никак лека задача, но според феновете не й се получи особено добре.



Витков не е сърдит само заради лошото изпълнение в негов образ. Рокаджията се гневи и поради факта, че не бил поканен в шоуто, както по принцип се процедира, когато ще се имитира българска знаменитост: "Честно да си кажа, очаквах да си в публиката. Исках да ти видя реакцията на живо“, написа фен под публикацията, на което музикантът отговори: "Не бях поканен“.



Витков не беше единственият разгневен. Звезди от "Ахат“ също не бе очарован от имитацията. Нелеката задача да изпее хита "Черната овца“ се падна на Мара Отварачката. Певицата обяви, че чувства песента много близка.



"Аз често съм черната овца. Хоби съм на медиите, дори на приятелите ми понякога с това“, призна пред Рачков Мария.



Отварачката пя много фалшиво и ако не бяха поддържащите гласове в песента, съвсем нямаше да се справи. В публиката бе самият Звезди, за да наблюдава имитацията на живо, но не остана никак впечатлен. Той скромно коментира, много джентълменски, че фолклевицата "доста се е постарала“.



"В това предаване парчето е правено три пъти“, припомни Звезди и допълни: "Един много уважаван от мен член на това прекрасно жури каза, че тази песен може да я изпее само един човек в тази държава така, както трябва!“