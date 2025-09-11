ЗАРЕЖДАНЕ...
|Светлана Гущерова с ограничителна заповед
Въпреки това Светлана говори за Християн с благодарност и суперлативи. "Той ме носеше на ръце, както и близките ми", сподели тя.
Причината за съдебната мярка обаче била негови действия в социалните мрежи – Гущеров публикувал снимки на децата им без нейното съгласие, което тя определя като непростимо.
Гущерова категорично отрече да е била жертва на физическо насилие, но призна, че непрестанните обаждания от Христиан са се превърнали в психически тормоз.
В момента Светлана живее в Правец заедно с майка си и децата, като, по думите ѝ, от февруари се издържа сама. Тя добави още, че бившият ѝ съпруг често я е пращал на кратки екскурзии, през които впоследствие се оказало, че ѝ е изневерявал - нещо, което било доказано със снимки, пише "България Днес".
