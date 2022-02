Сузанита и гаджето й се награбиха насред едно от пловдивските тепета

© Инстаграм Разстоянието, което раздели за известно време Сузанита и новата й любов - националният рекордьор по хвърляне на копие Марк Славов, явно е било прекалено и за двамата. Още при завръщането си те така се награбиха насред едно от пловдивските тепета, че на околните свят им се зави.



"Together is Better", пише Марк под снимката, която сподели в профила си в социалните мрежи. И макар да изглежда, че двамата са луди влюбени, засега поддържат някак връзка от разстояние, тъй като спортистът се подготвя във Финландия.



Кога точно е започнала връзката между Марк и Сузанита обаче, все още не е съвсем ясно. Навръх нейния рожден ден гаджето й я наричаше "любов", като добави, че тя е изкарала от него най-доброто.



Както е известно 28-годишният Марк е с цели 9 г. по-голям от щерката на Орхан Мурад, но както добре сме се убедили от публичните прояви на скандалната изпълнителка, това е последното, което би я притеснило.