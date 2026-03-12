ЗАРЕЖДАНЕ...
Съпругът на Елтън Джон: Продължава да се бори
Година по-късно Джон получи тежка очна инфекция по време на почивка във Франция, която сериозно засегна зрението му. Днес той е напълно сляп с дясното око, а с лявото вижда ограничено. Самият музикант призна, че периодът е бил изключително труден, тъй като в продължение на месеци не е могъл нито да чете, нито да гледа телевизия.
В интервю за списание "Variety" Фърниш обаче увери, че състоянието му е стабилно. "Добре е. Продължава да се бори и да върви напред. Зает е и гледа напред“, каза той. По думите му Джон се наслаждава на живота у дома с двамата им синове и не съжалява за решението си да спре с изтощителните турнета. "Обичаме да сме родители, обичаме семейството си и времето, което прекарваме заедно“, добави Фърниш.
Въпреки загубата на зрение, Елтън Джон продължава да се появява на сцена. Миналия ноември той участва в церемонията на Залата на славата на рокендрола с трибют към Брайън Уилсън, пиша NOVA. По-късно тази година музикантът ще се върне и в Бразилия след десетгодишна пауза, като ще бъде сред звездите на финалната вечер на фестивала "Rock in Rio" на 7 септември.
