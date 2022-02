© виж галерията Съпругата на премиера Кирил Петков се похвали, че вече официално знае български език. Това стана ясно от публикация в профила й във фейсбук. Ето какво пише под поста, който е придружен със снимка на сертификат от МОН.



"Хайде… Bulgarian language test completed! 673rd step to becoming a Bulgarian citizen after 15 years here (б.р - Това е... Изпълнен тест по български език! 673-та стъпка да станеш български гражданин след 15 години тук)".



Линда Маккензи-Петкова е заедно с премиера от 22 години. По професия тя е икономист, но се посветила изцяло на сладкарството. Г-жа Петковва е собственик на сладкарница в центъра на София.