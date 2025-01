Супермаркет въведа такса за клиентите, влизащи в обектите им

© Голямата верига магазини "Алди" изпробва нова такса за купувачите, влизащи в обектите им.



Става дума за такса от 10 паунда за всички клиенти, влизащи в магазин. Тази сума е под формата на депозит и се приспада от крайната сметка. Тези клиенти, които правят сметка под 10 паунда или изобщо нищо не си купят, може да чакат с дни за възстановяване на сумата.



Засега това нововъведение се прилага в магазини във Великобратания. Чрез приложението Aldi Shop & Go, или чрез своята безконтактна карта на входната врата може да се плати този депозит и клиентите да получат достъп до магазина



Тази такса за "предварителна оторизация“ важи за всички в магазина Shop & Go, независимо дали използват приложението или плащат безконтактно. Aldi's Shop & Go използва AI камери, за да следи какво купувачите вземат от рафтовете и да им таксува, след като си тръгнат.







От "Алди" защитиха новата система.



"Това е концептуален магазин… проектиран така, че купувачите да не плащат ръчно за артикули – те могат просто да поставят нещата в кошницата и технологията на камерата на магазина регистрира покупката, без да се налага да ходят до каса.“



Някои клиенти съобщават, че са таксувани многократно, ако случайно докоснат бутона на приложението повече от веднъж, преди да влязат. Единственото предупреждение за взетата сума е с дребен шрифт под бутона: "Ще оторизираме малка сума, за да валидираме вашата карта.“







В момента магазинът Shop & Go на Aldi е единственият по рода си. Магазинът, който отвори врати за клиенти през 2022 г., сега се превърна в тестова площадка за тези нови технологии. Въпреки че Aldi е първият супермаркет в Обединеното кралство, който се осмелява да тръгне по този път без каси, концепцията е посрещната с различни предизвикателства и колебания от страна на потребителите.