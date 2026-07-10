Първият български пълнометражен анимационен филм, създаден с помощта на изкуствен интелект, предизвика сериозна дискусия още преди премиерата си. Продукцията "Агенти на времето: Васил Левски“, която трябва да излезе по кината на 11 септември, раздели зрителите между ентусиазъм за новите технологии и тревога за бъдещето на анимацията и творческите професии.

Филмът е насочен към деца на възраст между 4 и 12 години и разказва фантастична история, в която Васил Левски се превръща в герой, свързващ миналото и настоящето. Според авторите целта е българската история да бъде представена по по-достъпен, увлекателен и разбираем начин за най-малките.

"Агенти на времето: Васил Левски“ е мащабна семейна анимация за приключението, приятелството, силата на избора и героите, които свързват миналото с бъдещето. Филмът представя Васил Левски по нов, жив и вълнуващ начин за децата на днешния свят – като вдъхновяващ герой, водач и съюзник в една голяма мисия, която доказва, че историята не е просто нещо, което учим, а нещо, което ни изгражда. се казва в официалното описание на проекта

Разделени мнения

Още с публикуването на първия трейлър социалните мрежи се изпълниха с противоположни реакции.

Поддръжниците на проекта смятат, че използването на AI може да помогне българската история да достигне до децата по начин, близък до визуалната среда, в която те ежедневно живеят. Според тях динамичната визия и съвременният стил биха могли да направят историческите личности по-достъпни за новото поколение.

Критиците обаче поставят под съмнение не само художествените качества на продукцията, но и самата идея ключови културни произведения да бъдат генерирани с изкуствен интелект.

В дискусиите често се използва терминът AI slop. Това е определение за нискокачествено съдържание, създадено с генеративен изкуствен интелект чрез базови текстови команди. Според част от зрителите подобен подход не може да замени труда на сценаристи, режисьори, художници и аниматори.

Петиция срещу AI филмите

Недоволството вече излезе извън рамките на социалните мрежи. Стартирана е петиция под надслов "Забрана на филми, създадени изцяло с изкуствен интелект в българските кина“, която към момента е събрала над 1300 подписа.

Според инициаторите подобни продукции обезценяват творческия труд и могат да окажат негативно влияние върху развитието на българската анимация.

Допълнителни въпроси предизвиква и фактът, че в рекламните материали не се посочват имена на художници или аниматори. Това породи критики, че при продукция, създадена основно с изкуствен интелект, творческият принос на хората остава неясен.

На сайта на проекта е посочено, че филмът се финансира частично чрез дарения от компании, закупили предварително билети за деца, включително за деца в неравностойно положение, като част от своите програми за корпоративна социална отговорност.

Кои стоят зад проекта

Филмът се разпространява от "Александра филмс". Зад продукцията стоят създателите на филма "Един грам живот“, в който участваха актьорът Ивайло Захариев, боксьорът Тервел Пулев и баскетболистът Александър Везенков. Продуценти на предишния проект бяха рапърите Христо Христов - Зипо и Стоян Стоянов - Слаш, но имената им не фигурират сред информацията за новия филм.

Наскоро екипът обяви и следващ проект - филм, посветен на Ванга, чиято премиера се очаква по-късно тази година.

"Защо не избрахте българските аниматори?“

Коментарите в социалните мрежи под официалния трейлът са меко казано критични. При един от коментари под трейлъра се откроява позиция, че при наличието на множество талантливи български художници, 3D аниматори и дигитални артисти, подобен проект е можел да бъде реализиран с човешки творчески екип, а не крайният резултат да е такава гавра.

Сред най-острите реакции се откроява и ироничният въпрос: "Приходите от боксофиса на AI ли ще се изплащат?“, с който потребител поставя под съмнение доколко творческият процес зад подобна продукция може да бъде приравнен с труда на хората, работещи в анимационната индустрия.

Друг коментар е далеч по-краен в оценката си, като определя проекта като поредно разочарование за българското кино:

"След падения като "Мърда бойз“, "Русалки“ и други подобни, недостойни дори за излъчване в YouTube, какво остава за големия екран – гаври... Сега покорихте дъно, което счупи рекорда на Марианската падина. Честито! Това е толкова отблъскващо, долно, гадно и гнусно, че се отвратих тотално.“

Други зрители настояват филмът изобщо да не стига до публиката. Един от коментарите гласи:

"Имайте поне малко останало достойнство и спрете разпространението на тази гавра!“