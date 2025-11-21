ЗАРЕЖДАНЕ...
|Софи Маринова забрани коментарите под нейна снимка с Тони Стораро
В предишните си концерти Константинос Аргирос впечатли българската публика с истинско музикално шоу, включващо най-големите му хитове. Всяка негова поява у нас изправи цялата зала на крака, а феновете показаха любовта си към него с бурни аплодисменти и овации.
И тази година зрителите видяха незабравим спектакъл, изпълнен с енергия, страст и много танци. На живо прозвучаха най-големите хитове на Константинос Аргирос, оглавявали музикалните класации в Гърция и извън нея, както и любими балади.
Сред публиката бе и Софи Маринова, която публикува снимка в компанията на Тони Стораро. Впечатление прави, че и двамата изглеждат доста странно, особено тя. Явно обича да ползва филтри, не крият почудата си нейни фенове. Маринова забрани коментарите под въпросната снимка и тя единствено може да се лайква, но не и да се коментира.
