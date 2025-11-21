Софи Маринова забрани коментарите под нейна снимка с Тони Стораро

© Фейсбук Гръцката суперзвезда Константинос Аргирос се завърна за трети пореден път в България, за да зарадва хилядите си фенове у нас. Легендарният изпълнител разтърси сцената в зала Арена 8888 София на 19 ноември 2025 г.



В предишните си концерти Константинос Аргирос впечатли българската публика с истинско музикално шоу, включващо най-големите му хитове. Всяка негова поява у нас изправи цялата зала на крака, а феновете показаха любовта си към него с бурни аплодисменти и овации.



И тази година зрителите видяха незабравим спектакъл, изпълнен с енергия, страст и много танци. На живо прозвучаха най-големите хитове на Константинос Аргирос, оглавявали музикалните класации в Гърция и извън нея, както и любими балади.



Сред публиката бе и Софи Маринова, която публикува снимка в компанията на Тони Стораро. Впечатление прави, че и двамата изглеждат доста странно, особено тя. Явно обича да ползва филтри, не крият почудата си нейни фенове. Маринова забрани коментарите под въпросната снимка и тя единствено може да се лайква, но не и да се коментира.