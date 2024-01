След "Оскар"- а той продължава да търси Светия Граал

© Никълъс Кейдж ще навърши 59 години на 7 януари. Той е роден в Лонг Бийч, щата Калифорния. Актьорът, който е и режисьор и продуцент, е носител на наградата Оскар за най-добра главна мъжка роля във филма "Да напуснеш Лас Вегас" (1995). По бащина линия той е племенник на световноизвестния режисьор Франсис Форд Копола и първи братовчед на сценаристката София Копола (също носителка на Оскар за сценария на филма "Загубен в превода").



Сред най-известните филми, в които играе са: "Скалата" (1996 г.), "Еърфорс 1" (1997 г.), "Да изчезнеш за 60 секунди" (2000 г.), фантастичният "Лице назаем" (1997 г.), криминалният трилър "Змийски очи" (1998 г.), романтичната драма "Град на ангели" (1998 г.), "Семеен човек" (2000 г.), криминалната драма-комедия "Кибритлии" (2003), приключенският филм "Съкровището" (2004 г.), "Цар на войната", "Синоптикът", през 2006 - "Световен търговски център" и мистичният трилър "The Wicker Man" ; през 2007 - "Next", "Призрачен ездач" и продължението на "Съкровището" – "Съкровището: Книгата на тайните".



Любопитно е, че Кейдж закупува замък в Англия за 10 милиона долара, а в Германия за скромните 2,3 милиона. Говори се, че вярва и иска да намери Светия Граал и точно това е провокирало неговите покупки. Актьорът, който изигра Бенджамин Франклин Гейтс във филмите "Съкровището" и "Съкровището: Книгата на тайните", сам е бил изкушен да се превърне в един съвременен ловец на съкровища и по-точно - на Светия Граал, както признава самият Кейдж пред New York Times.



Има двама сина, Уестън Копола Кейдж и Кал-Ел. Бил е женен за Патриша Аркет, Лиса Мари Пресли и Алис Ким, бивша сервитьорка.