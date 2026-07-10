Ултралуксозната японска марка Cellato създаде най-скъпия сладолед в света, наречен "Byakuya“, чиято цена достига впечатляващите 873 400 йени (около 6 696 долара) за порция от едва 130 мл. Десертът официално влезе в Книгата на рекордите на Гинес, благодарение на комбинацията си от изключително редки и скъпи съставки.

Високата стойност на замразеното изкушение се дължи изцяло на неговия състав. Основният елемент, който покачва цената, са редките бели трюфели, внесени от италианския регион Алба, чиято пазарна стойност може да достигне почти 15 200 долара за килограм. Рецептата се допълва от сирене Пармиджано Реджано и утайки от саке – специфичен страничен продукт от производството на традиционната японска напитка. Десертът се предлага в комплект с масло от бял трюфел и специална, ръчно изработена метална лъжичка, направена от материали, каквито се използват в някои от храмовете и светилищата на град Киото.

Разработването на перфектния вкус е отнело на компанията повече от 1,5 години, съпътствани от множество опити и грешки. Представител на Cellato сподели пред Световните рекорди на Гинес, че постигането на престижната титла е оправдало напълно всички вложени усилия.

Този луксозен сладолед изисква специфичен начин на консумация и не се яде веднага след изваждане от фризера. Производителят препоръчва първо да се добави приложеното масло от бял трюфел и внимателно да се разбърка, докато текстурата омекне достатъчно. В случай че десертът все още е прекалено твърд, от Cellato съветват той да бъде затоплен в микровълнова фурна за период от 10 до 20 секунди.

Byakuya не е единственото скъпо предложение в каталога на японския бранд. Компанията предлага и друг специфичен сладолед, наречен "Звездна нощ“, пише businessnovinite.bg. Неговата рецепта включва черни трюфели, шоколад и сок от цитрусовия плод юзу, като този вариант се продава на цена от 10 000 йени, или около 72 долара.