Синовете на Джон Ленън с обща песен

© Синовете на музикалните легенди от "Бийтълс" Пол Маккартни и Джон Ленън, Джеймс и Шон, подготвят обща песен. Тя носи името "Primrose Hill" и е ода за силата на лондонския Риджънтс парк. Обявявайки наскоро проекта заедно със своя "добър приятел", Маккартни заяви, че песента го кара да се чувства "развълнуван".



"С пускането на тази песен имам чувството, че наистина започваме да работим заедно", написа той в социалната мрежа X ( бившият Туитър). В пост в Instagram разкри, че тя е вдъхновена от видение, което е имал като дете в един летен ден в Шотландия. От своя страна сър Пол предложи бащинската си подкрепа, като сподели за предстоящото парче в каналите си в социалните мрежи и изпрати "много любов на Шон Оно Ленън, който е съавтор на песента".



Шон е по-малкият син на покойния Джон Ленън и художничката Йоко Оно. ( По- големият от първата му съпруга Синтия е Джулиан Ленън). А Джеймс е син на Пол Маккартни от покойната му първа съпруга Линда.



Сътрудничеството на двамата допълва многобройните им солови проекти с различен успех. "Primrose Hill" е вторият на Маккартни за тази година, след като през февруари той се завърна с "Beautiful" - първото му издание от 2016 г. насам. Оно Ленън също има редица солови записи, както и изпълнения с множество групи, сред които Cibo Matto, The Ghost Of A Saber Tooth Tiger и The Lennon Claypool Delirium, припомня ВВС.



Сътрудничеството на потомците на "Бийтълс“ последва издаването на последната прощална песен на великолепната четворка - "Now and Then", която оглави класациите при излизането си миналата година. На практика тя е на 45 години, като първите тактове са написани от Джон Ленън през 1978 г., а песента е окончателно завършена през 2022 г. И четиримата членове участват в песента, която е последната, записана от Ленън, Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар.