ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Щофьорите трябва да обърнат внимание на нещо много важно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:24Коментари (0)167
©
С настъпването на есента и зимата правилната работа на фаровете става особено важна. Пътищата често са мокри, стъмва се рано и видимостта се влошава. При такива условия е особено забележимо кой е настроил светлината неправилно. Повечето автомобили имат просто решение – малко регулиращо колело, което много шофьори пренебрегват.

Регулиране на фаровете в стари автомобили

При по-нови машини с ксенон или светодиоди системата автоматично регулира ъгъла на светлина в зависимост от натоварването. Но все още има много автомобили на пътя с халогенни крушки H4 и H7. В тях водачът е длъжен да следи правилната настройка на светлината.

Защо трябва да "завъртите колелото“?

Регулаторът обикновено се намира до превключвателя на фаровете или на панел близо до волана. Върху него има скала - колкото по-голямо е числото, толкова по-нисък е светлинният поток. Логиката е проста: ако колата е силно натоварена отзад, кърмата провисва и носът се издига. Фаровете започват да светят над нормалното, заслепявайки насрещните шофьори и влошавайки осветеността на пътя точно пред колата. В този момент трябва да намалите светлината с помощта на настройката.

Кога е необходима настройка?

Ако в предната част на колата има само шофьор или двама души, поставете го на "0". Когато задните седалки са заети, регулирайте позицията на "1-2", съветват експертите от automedia. Ако към това се добави зареден багажник, ще трябва да зададете "3-4". А при най-натоварения багажник и пътници понякога се изисква крайното положение - "5". Всичко зависи от дизайна на окачването и разпределението на теглото.

Защо това е проблем с безопасността?

Неправилно конфигурираните фарове са не само неудобство, но и заплаха на пътя. Ослепеният водач може да загуби ориентация за няколко секунди, което при скорост дори 60 км/ч означава десетки метри движение "на сляпо". Освен това, поради твърде високо повдигнатите фарове, ефективността на осветяването на собствената ви лента намалява.

Ксенонът и светодиодите понякога имат нужда от регулиране

Съвременните системи почти винаги автоматично регулират ъгъла, така че водачът не трябва да се намесва. Но някои модели предвиждат и ръчна корекция - изисква специални инструменти и знания, така че е по-добре да го поверите на майстори.

Запомнете

Следенето на светлината на фаровете е също толкова важно, колкото налягането в гумите или нивото на маслото. Едно движение на малко колело може не само да подобри видимостта, но и да ви спаси от инцидент на тъмно.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Трима се разделиха с "Игри на волята"
08:42 / 20.09.2025
"Най-красивата циганка", която е племенница на Цар Киро, е била ш...
21:22 / 19.09.2025
Тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегат...
16:54 / 19.09.2025
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да рез...
15:11 / 19.09.2025
Напълно неочаквана звездна раздяла
13:45 / 19.09.2025
21-годишна от Пловдив стана "Кралица свят 2025"
12:00 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Вулджев: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на заплати
Вулджев: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на заплати
10:01 / 18.09.2025
Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама зад волана
Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама зад волана
20:11 / 18.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Лято 2025
Ужас в село до Пловдив, мъж е убит в дома си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: