Шест нови киносалона у нас променят начина, по който се гледат филми
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:39
CJ 4DPLEX, световен лидер в премиум кино формати, и Cineland обявиха днес, че ще открият поетапно 6 премиум зали SCREENX в страната.

ШЕСТ НОВИ КИНОСАЛОНА

Шест нови киносалона ще предложат на българската публика уникалното 270-градусово потапящо изживяване, което ще промени начина, по който се гледат филми. Първите SCREENX зали ще отворят врати още в края на тази година – точно навреме за най-очакваните кинопремиери. Сред първите локации са Cineland Bulgaria Mall в София и новият Cineland Markovo Tepe в Пловдив.

"Влизането на SCREENX в България е стратегическа стъпка не само за CINELAND®, но и за целия ни кино пазар. Публиката вече очаква повече от стандартната прожекция, а ние инвестираме целенасочено в технологии, които променят начина, по който се преживява киното. Партньорството ни със CJ 4DPLEX® е ясен знак, че България е готова за следващото ниво на кинозабавление, а CINELAND® ще бъде двигателят на тази промяна.“ — Божидар Илиев, главен изпълнителен директор на Cineland.

"Изключително сме развълнувани да си партнираме с Cineland, за да разширим нашата мрежа в световен мащаб и да представим нашите наистина уникални премиум филмови формати, които могат да бъдат изживяни единствено в киносалона. Много е вълнуващо да представим SCREENX и неговото потапящо съдържание на публиката в България за първи път. Тази сделка подчертава нарастващата популярност на двата ни формата по целия свят и представлява значителен етап, докато киноиндустрията продължава да се развива и да предлага различно и иновативно забавление за зрителите.“ — споделя Дон Савант, главен бизнес директор в CJ 4DPLEX.

SCREENX – НОВО ИЗМЕРЕНИЕ В КИНОТО

SCREENX е първата в света мултипроекционна технология, която създава 270-градусово панорамно изживяване. Действието във филма се разширява извън основния екран върху страничните стени на залата, потапяйки зрителя в самия център на историята. 

Сред предстоящите заглавия във формат SCREENX® са: “Зоотрополис 2", “Злосторница: Част 2" и "Аватар: Огън и пепел“.

CJ 4DPLEX – ИНОВАЦИИ, КОИТО ПРОМЕНЯТ ЛИЦЕТО НА КИНОТО

CJ 4DPLEX® е водеща компания в областта на кинотехнологиите от ново поколение, със седалище в Сеул и международни офиси в Лос Анджелис и Пекин. Компанията създава иновативни решения за киносалони по целия свят, включително SCREENX®, 4DX® и Ultra 4DX® – формати, които преобразяват филмовото изживяване.

CJ 4DPLEX е част от CJ Group – глобален конгломерат, в който влизат и CJ CGV, петата по големина верига киносалони в света, и CJ ENM® (CJ Entertainment & Media) – продуцентите на носителя на "Оскар“, "Златен глобус“ и наградата на Гилдията на актьорите филм "Паразит“.

SCREENX® е първото в света мултипроекционно кино с 270-градусов изглед, който излиза извън рамките на екрана и поставя зрителя в сърцето на историята. Днес по света има над 430 SCREENX® зали в 40 държави.

CINELAND® – БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ НА УСПЕХА В СВЕТА НА КИНОТО

CINELAND® е най-младата и най-бързо растяща българска киноверига. Създадена от двама киновизионери с над 20 години опит в мениджмънта на първите частни киносалони у нас, компанията стъпва уверено на пазара през 2015 г. с откриването на първото си кино в Габрово.

Днес веригата обединява модернизирани и напълно обновени киносалони в Карлово, Плевен, Велико Търново, Търговище и Перник. София заема ключово място в развитието на компанията – CINELAND® в Bulgaria Mall е сред най-модерните кинокомплекси в столицата, с луксозни зали, реклайнър кресла, висок стандарт на обслужване и вярна градска публика. През декември 2024 г. отвори врати Cineland Grand Mall Варна – най-амбициозният проект на веригата досега: 8 луксозни зали, първата IMAX® зала в България изцяло с реклайнър кресла, RGB лазерна прожекция от последно поколение, DTS® и QSC® озвучаване.

Новият киноцентър ще посрещне зрителите в края на годината и ще предложи най-поглъщащото филмово изживяване в света. Със стратегически инвестиции, премиум локации и постоянен стремеж към иновации, CINELAND® се нарежда сред водещите кинооператори в България и активно променя зрителската култура у нас.







