Сестрата на Йосиф Шалим с покъртително признание за случилото се след смъртта му

© Вчера цяла България се прости с внезапно починалия актьор Йосиф Шамли. Малко преди поклонението сестра му Мила Банкова написа покъртителна изповед за него и сподели интересно видео, на което са двамата. Днес опечалената жена сподели пореден тъжен пост в личния си фейсбук профил.



"Мили хора, благодаря за вашата подкрепа, за обичта към брат ми, за силните и утешаващи думи, за финансовата подкрепа от страна на цялата театрална гилдия. В този шокиращ момент просто не ми е възможно психически, физически и душевно да отговоря на всеки един от вас поотделно, но знайте, че всяка една ваша дума са ни дали кураж, сила и любов. Благодаря ви от сърце, силни сме, загубата е голяма, но най-важно сега е да вървим напред и да се грижим за трите прекрасни дъщери на батко. ️Мир за всички", написа Мила Банкова, а думите й бяха споделени й от майка й Искра Банкова, която в деня, в който се разбра за смъртта на големия актьор написа сърцераздирателна изповед.



Покрусената от мъка сестра на Йосиф сподели и песен към тъжния й пост. Тя Rapture (with Closed Caption Lyrics) в изпълнение на Antony and the Johnsons.