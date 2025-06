Селена Гомес търси сурогатна майка

© Докато светът свързва името му с хитове и звездни колаборации, Бени Бланко разкрива най-голямата си лична мечта – да стане баща. Музикалният продуцент говори не за студиото или новия си албум, а за това как "се моли всеки ден“ за една съвсем различна роля – тази на родител.



Някои хора са родени, за да покоряват сцени. За Бени Бланко – освен това – съществува и друго призвание, съобщава People.



Мечтата да бъдеш родител



В откровен разговор за InStyle, 37-годишният продуцент, известен с работата си с топ имена в музиката, заяви, че мечтае за деня, в който ще бъде не просто чичо, а баща. Вече сгоден за Селена Гомес, Бланко споделя, че обича децата и вижда себе си като отдаден родител.



"Искам обаче да бъда баща, ако Бог е дал. Просто мечтая и се моля всеки ден“, казва той.



Тази топлота и искреност са нещо, което Селена Гомес също споделя напълно. В епизод на подкаста на Джей Шети от март 2025 г., певицата и актриса от "Единствените убийства в сградата“ също говори с вълнение за децата.



"Не знам какво ще се случи, разбира се, но обичам деца. Имам 11-годишна сестра, която абсолютно обожавам“, споделя певицата.



През декември 2024 г. Селена Гомес и Бени Бланко обявиха годежа си, като певицата сподели снимки с впечатляващ диамантен пръстен и надписа: "Завинаги започва сега!“;



Двойката пресъздаде първата си среща, като посети същия ресторант и приготви ястието, което са споделили тогава – пържени скариди с къри сос;



На 21 март 2025 г. излезе съвместният им албум "I Said I Love You First“, който разказва историята на тяхната любов.



Бени Бланко сподели, че мисли за създаване на семейство със Селена Гомес;



Селена Гомес описва Бени като човек, който я балансира, и споделя, че се смеят заедно по цял ден.



"Той е абсолютно всичко в сърцето ми“, пише Селена в коментарите на една от снимките, които публикуват феновете й в Instagram.



Темата за деца обаче е лична за Гомес. В интервю за Vanity Fair тя разкрива, че не може да износи собствени деца поради здравословни причини.



"Никога не съм казвала това, но за съжаление не мога да родя“, признава тя.



"Имам много здравословни проблеми, които биха изложили живота ми и този на бебето на опасност. Това беше нещо, за което трябваше да скърбя известно време...“, споделя певицата.



Гомес от години се бори с автоимунното заболяване лупус и биполярно разстройство, което прави биологичното майчинство рисково. Въпреки това, тя намира утеха и вдъхновение по друг начин.



"Смятам за благословия, че има прекрасни хора, готови да се занимават със сурогатно майчинство, което са огромни възможности за мен“, обяснява Гомес, цитира Ladyzone.bg.



Най-личното признание на Бени Бланко и това, че иска да стане баща идва с поглед към бъдещето и албума, който подготвят заедно с Гомес – "I Said I Love You First“.