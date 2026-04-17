Популярният режисьор Жоро Торнев е роден е на 12 януари 1968 г. в Пловдив. Завършил е Английската гимназия в родния си град, а по-късно се дипломира със специалност "Кино и телевизионна режисура“ в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“. По повод на отминалия Великден, той споделя с носталгия за детството си в Пловдив. Празникът е бил белязан от контраста между семейните традиции и ограниченията на тогавашния режим, когато е бил неофициално "забранен", а посещението на литургии се е следяло. Въпреки това семейството му е спазвало стриктно християнските обичаи. Режисьорът с тъга си спомня баба си, която пречиствала къщата с кандило, и баща си, който се шегувал с децата, "биейки" техните яйца с едно специално дървено яйце, пишат от HotArena.

58-годишният режисьор пази скъпи спомени и от посещенията на семейството му в църквата "Света Петка" в Пловдив, която има хилядолетна история и е кръстена на Света Петка Българска – небесната покровителка на града от векове.

През лятото на 2007-а година Жоро Торнев сключи брак с журналистката Мира Добрева, а синът им Георги се появи на бял свят година по-късно. За съжаление, романтичната им връзка не устоя на житейските изпитания и двамата се разделиха, макар че нямат официален развод.