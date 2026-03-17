Руски медии: Алла Пугачова и Максим Галкин търсят дом в България
76-годишната изпълнителка избра облеклото за разходка в топлия Кипър, като феновете веднага отбелязаха, че якето е същото, с което Пугачова се е снимала в клипа към песента "Фотограф“ от 1989 г. По онова време то е било по-дълго сако, което впоследствие очевидно е било преработено и скъсено.
Артистката, на която след четири години предстои да навърши 80 години, допълни визията си с младежки пуловер, дънки и маратонки, както и с бастун.
През последните години тя живее на острова, където се установи след началото на войната в Украйна. С нея са децата ѝ Хари и Лиза, а съпругът ѝ, Максим Галкин, ги посещава през уикендите между своите участия.
Последните събития в Близкия изток обаче оказват влияние и върху региона на Средиземноморието, което според информации налага ново преместване на семейството. Възможната нова страна на пребиваване е България. Според руски медии Примадоната вече търси нов дом на територията на страната, като ориентировъчната стойност на имота е между 48 и 50 милиона рубли (около 500 000 евро). Детайли за това публикува Телеграм каналът MASH.
Междувременно се появиха и предположения за здравословното състояние на певицата. Според някои информации Пугачова може да страда от прогресиращо заболяване на ставите, което е причината да използва бастун.
Алла Пугачова дълги години бе любимка на руската държава и е участвала в официални събития, но през последните години се дистанцира от политиката. След началото на СВО в Украйна тя се премести на Кипър, показвайки нежелание за пряка подкрепа на режима на Владимир Путин.
Мария Силвестър: Какви неща ще види, майкооо. Душичка
