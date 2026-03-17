Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Напусналата родината си певица Алла Пугачова, която все по-често е наричана бивша Примадона на руската естрада, наскоро се появи публично с бомбър яке, което преданите ѝ почитатели разпознаха като част от гардероба ѝ отпреди близо 40 години. .

76-годишната изпълнителка избра облеклото за разходка в топлия Кипър, като феновете веднага отбелязаха, че якето е същото, с което Пугачова се е снимала в клипа към песента "Фотограф“ от 1989 г. По онова време то е било по-дълго сако, което впоследствие очевидно е било преработено и скъсено.

Артистката, на която след четири години предстои да навърши 80 години, допълни визията си с младежки пуловер, дънки и маратонки, както и с бастун.

През последните години тя живее на острова, където се установи след началото на войната в Украйна. С нея са децата ѝ Хари и Лиза, а съпругът ѝ, Максим Галкин, ги посещава през уикендите между своите участия.

Последните събития в Близкия изток обаче оказват влияние и върху региона на Средиземноморието, което според информации налага ново преместване на семейството. Възможната нова страна на пребиваване е България. Според руски медии Примадоната вече търси нов дом на територията на страната, като ориентировъчната стойност на имота е между 48 и 50 милиона рубли (около 500 000 евро). Детайли за това публикува Телеграм каналът MASH.

Междувременно се появиха и предположения за здравословното състояние на певицата. Според някои информации Пугачова може да страда от прогресиращо заболяване на ставите, което е причината да използва бастун.

Алла Пугачова дълги години бе любимка на руската държава и е участвала в официални събития, но през последните години се дистанцира от политиката. След началото на СВО в Украйна тя се премести на Кипър, показвайки нежелание за пряка подкрепа на режима на Владимир Путин.