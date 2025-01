Рожденичката днес: Може и да не сте я чували, но тя е една от най-великите

© Мери Джейн Блайдж, по-известна като Мери Джей Блайдж (Mary J. Blige), е американска певица, рапърка, автор на песни, продуцент и актриса. Родена е на 11 януари 1971 г. в нюйоркския квартал "Бронкс".



Започва кариерата си като беквокал в Uptown Records през 1989 г. Издава първия си албум "What's the 411?“ през 1992 г. и оттогава е създала общо 10 албума. Връх в кариерата си постига с албума "My Life“ от 1994 г.



Получила е 9 награди "Грами“, 8 от албумите ѝ достигат мултиплатинен статус в САЩ. "My Life“ се нарежда сред най-великите албуми, издадени някога според списанията Rolling Stone, Time, Vibe.



За съчетаването на хип-хоп и соул в началото на 90-те години и последвалия търговски успех получава наградата "Легенда“ на Световните музикални награди. Получава и наградата Voice of Music от музикалната издателска компания "Американско дружество на композиторите, текстописците и издателите“ (American Society of Composers, Authors and Publishers, ASCAP). Блайдж влиза в класацията на списание Time за влиятелните хора по света през 2007 г.



До 2013 г. Мери Джей Блайдж е продала над 50 милиона албума и 15 милиона сингли в световен мащаб. Списанието Billboard я класира сред най-успешните R&B изпълнителки за последните 25 години. Списанието също така посочва нейната песен Be Without You от 2006 г. като най-добрата R&B песен на десетилетието (2000 – 2010), която прекарва несравними 15 седмици на върха на класацията Hot R & B / Hip-Hop Songs.



През 2010 г. "VH1“ класира Мери Джей Блайдж на 80-о място в класация за "най-великите творци за всички времена“. Освен това тя е класирана номер 100 в списъка на "100-те най-велики певци на всички времена“ от списание "Rolling Stone“. През 2012 г., "VH1“ класира Блайдж под номер 9 в "100-те най-велики жени в музиката“.



Блайдж печели високи оценки за работата си в киното. Участва във филма I Can Do Bad All By Myself през 2009 г. и получава роля във филма "Рок завинаги“, който е представен в кината през 2012 г. Получава 2 номинации "Златен глобус“ за музикален принос към филмите "Боби“ и "Южнячки“. Блайдж е избрана да изпълнява песните на музикалната икона Нина Симон в биографичен филм за нея.



През юли 2010 г. в партньорство с Home Shopping Network (HSN) и Carol's Daughter Блайдж пуска на пазара парфюма My Life. Парфюмът чупи HSN рекордите с продажбата на 65 000 броя още на премиерата си. Парфюмът печели 2 награди "Фифи“, включително престижната Fragrance Sales Breakthrough.