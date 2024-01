© Instagram виж галерията Днес рожден ден празнува актрисата Нина Добрев, научи Sofia24.bg. Тя е родена на 9 януари 1989 година в София. Когато е на две години емигрира заедно със семейството си в Торонто. В интервюта си Добрев заявява, че се гордее с българския си произход. Тя е трикратна носителка на награда "Изборът на публиката“. Най-известна е с ролите си на Елена Гилбърт/Катрин Пиърс в американския сериал "Дневниците на вампира“.



Нейната кариера започва като модел и с участия в реклами.По-късно започва да се явява и на прослушвания за различни роли в киното и телевизията. Има роли във филмите "Fugitive Pieces“, "Away from Her“, "Never Cry Werewolf“.



Участва в телевизионния сериал "Деграси: Следващо поколение“. През 2007 г. се появява в музикалния клип на Уейд Ален-Маркъс и Дейвид Баум. Има роля и във филма на MTV – "The American Mall“. Нина Добрев играе главната роля на Елена Гилбърт в сериала "Дневниците на вампира“.



Тя се снима и в трилъра "Клои“, чиято премиера е на 26 март 2010 г. Филмът има голям търговски успех и става най-печелившия филм на режисьора Атом Егоян. През април 2011 г. Нина е избрана за ролята на Кандис във филма "The Perks of Being a Wallflower“.



През август 2014 г. участва в комедията "Нека сме ченгета“. На 6 април 2015 г. Добрев съобщава чрез Instagram, че напуска снимките на сериала "Дневниците на вампира“, след приключването на шестия сезон. През 2015 г. участва във филма "Arrivals“ в ролята на Изи. Филмът по-късно е презаглавен "Departures“. Същата година участва в романтичната комедия "Crash Pad“.



Нина Добрев е гадже на бившия спортист Шон Уайт. Двамата са заедно от 2019 година. Олимпийският шампион по сноуборд и актрисата вече имат и общ дом в Лос Анджелис, според медиите в САЩ. Шон Уайт е трикратен олимпийски шампион в дисциплината сноуборд халф-пайп от Зимни олимпийски игри: Торино 2006, Ванкувър 2010 и Пьонгчанг 2018.