Рожден ден празнува днес Десислава Терзиева, кмет на село Марково, Община "Родопи". Родена е в Пловдив, където завършва в СУ "Св. Патриарх Евтимий“. През 2000 г. се дипломира като магистър със специалност "Българска филология и история“ от ПУ "Паисий Хилендарски“, а по същото време специализира и "Журналистика“.
По-късно завършва "Европейско право“ и магистратура по "Психология на управлението“. От 2001 г. работи като журналист в телевизия "Евроком България“, а от 2002-а е едно от нейните лица. Тя води сутрешен блок, както и предаванията на Нова българска телевизия (приемник на тв "Евроком България“) "Неделна Матрица“ и "Животът и градът“, на които е автор.
От 2014 до 2018 г. работи като експерт в Търговска дирекция на Международен панаир Пловдив. От 2015 година развива собствен бизнес. Омъжена е, с две деца. От 2017 г. семейството ѝ живее в село Марково. Десислава Терзиева владее английски, немски и руски език.
Честит рожден ден!
Родена е на днешния ден в Пловдив, но е кметица на богато село край града
