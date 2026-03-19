Днес големият холивудски актьор Брус Уилис празнува своя 71-ви рожден ден. Роден на 19 март 1955 г. във военната база на германския град Идар-Оберщайн в Западна Германия. Майка му е германка, а баща му е американски войник.През 1957 г. семейството му се връща в американското градче Пенс Гроув, щата Ню Джърси. Брус е буйно дете с немного добър успех в училище. Свири в малък оркестър и участва в училищната театрална трупа. След завършването на училище, записва да учи Монтклеърския държавен колеж, за да продължи театралното си образование.През 1979 г. започва да играе малки роли в театри. През следващите 2 години има и малки участия във филми: "Първият смъртоносен грях“ и "Присъдата“. Късметът му проработва през 1985 г. когато го избират, за ролята на Дейвид Адисън в сериала "Съдружници по неволя“ (1985–89). За участието си, през 1987 г. е отличен с награда "Еми“. Следва "Среща с непозната“ с Ким Бейсингър. Филмът, който го издига на върха, е "Умирай трудно“.През 2022 г. стана ясно, че Уилис страда от афазия - разстройство, което засяга способността за комуникация. Това беляза края на холивудската кариера на Уилис и началото на сложен медицински и личен път както за него, така и за близките му.Година по-късно семейството потвърди по-точна диагноза: фронтотемпорална деменция - заболяване, което засяга зоните на мозъка, свързани с поведението, личността и езика.Оттогава актьорът стои извън общественото внимание, съсредоточен върху здравето си и необходимите грижи. Това сравнително слабо познато заболяване често води не само до трудности в комуникацията, но и до промени в поведението и постепенно влошаване на когнитивните функции.Най-близкият човек до Брус в ежедневието е съпругата му Ема Хеминг, за която той се жени през 2009 г. и с която има две дъщери.Особено впечатляваща за феновете е връзката, която Брус Уилис поддържа с бившата си съпруга Деми Мур. Двамата са женени между 1987 и 2000 г. и имат три дъщери - Румър, Скаут и Талула.Така Брус Уилис посреща своя 71-ви рожден ден - заобиколен от много любов. Макар животът му вече да не е свързан с филмови снимачни площадки и червени килими, той остава в центъра на едно сплотено семейство, което го закриля.