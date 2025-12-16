ЗАРЕЖДАНЕ...
|Риалити звезда дарява дрехите си след като отслабна с 78 кг.
Кауза
По-голямата част от облеклата си Веси ще дари на хора, които наистина имат нужда. За целта тя е създала специална група, в която е качила снимки на дрехите. Всеки, който се нуждае от тях, може да ѝ напише своята история и да я изпрати. "Аз ще преценявам. Онези писма, които ме докоснат, ще получат дрехите“, споделя Веси пред "Телеграф". Която обясни, че иска да са наистина за такива дами, които ще им се зарадват и ще ги оценят. Всяка една вещ Веселка е купувала за себе си с желание.
Гардероб
Тя обяснява още, че гардеробът, който е обявен за продажба и дарение, е разделен на три части – дрехи, които ще даде лично на хора в нужда, дрехи, които ще изпрати в Българския червен кръст, и дрехи, които ще бъдат пуснати за продажба. "За съжаление имам много хубави неща, някои от които са скъпи, дори още с етикетите си, но не ми стават“, казва тя. Веселка Маринова е почти неузнаваема. "Вече нося дрехи размер М горни части и L долу – 78 килограма съм“, похвали се тя. Преди време Веси се подложи на интервенция за отслабване, която напълно промени визията ѝ.
"Не искам да съм много слаба, а просто да съм в добро здравословно състояние“, допълва риалити звездата. И признава, че интересът на мъжете към нея вече е доста по-голям.
