Разкриха какво да очакваме в новия сезон на "Игри на волята"

© Докато в Би Ти Ви стягат куфарите за Филипините, където ще снимат своето ново риалити "Островът на 100-те гривни", от Нова телевизия за 6-а поредна година са се прицелили в далеч по-близка дестинация. Тя обаче редовно им осигурява такъв рейтинг, че да няма смисъл да ходят където и да е другаде. Това е родното Черноморие. Там от средата на юни започват шестите поред "Игри на волята" у нас. Новият сезон на екстремното риалити тепърва ще се снима.



Състезателка по модерен петобой, човек, който е зает в строителния бранш, и бургазлия с атлетична визия, който от години се опитва да си проправи път в политиката – това са тримата участници, които още преди близо година си извоюваха място в предстоящия, шести сезон на "Игри на волята".



Редовните зрители знаят, че в предишното издание всяка събота се излъчваха битки между останали под чертата кандидати за риалитито и звезди от предишни негови издания. Победителите си извоюваха място за следващите сезони на сезони. Ако спечели кандидат, който до момента не е участвал в шоуто, той се класира директно за шестия сезон. Останалите отиват в предстоящо "сборно издание" All Stars, в което ще бъдат събрани най-ярките лица от предишните сезони.



Благодарение на това вече се знаят три от имената, които наесен ще гледаме в борба за 100-те хиляди лева награда в риалитито. Това са Георги Гешев, Изабела Здравкова и Бисер Русимов. Екипът на шоуто даде шанс и на други претенденти да се класират за очаквания сезон, без да минават през кастинг. Те обаче изгубиха битките със звездите.



Строителят Георги Гешев беше първият, който спечели място в сезон 6, чиито снимки започват тези дни на морето. Той успя да победи в битка на арената шампиона от втория сезон Милен Цветков и впечатли зрителите със сила и издръжливост. От сега е любимец на много фенове на предаването, които веднага след като беше излъчена битката коментираха, че е трябвало да влезе в "Игрите" много отдавна.



"Не негово място са взели модели и инфлуенсърки!", дразнят се хората. Те вече очакват да го видят на арената отново през есента.



Единствената жена, спечелила битка за новия сезон 6 миналата година, е Изабела Здравкова. Тя е състезателка по модерен петобой. По информация на "Уикенд" младата красавица е завършила езикова гимназия, но спортът е най-силната й страна. От години тренира лека атлетика, представяла е България на много международни първенства, а в шоуто влиза с надеждата да го спечели. Ако това стане, ще е първата жена – победител в "Игрите". Досега риалитито е печелено единствено от мъже.



Третият сигурен участник отдавна се опитва да се превърне във важен политически фактор, членувайки в различни партии и движения. Това е бургазлията Бисер Русимов. Той изповядва т.нар. "патриотични" принципи в политиката, а за риалитито се е готвил цели 4 години. Приятел му казал за него и го убедил да се пробва. Но всеки път, когато Бисер се явявал на кастинг, отговорът, който чувал, бил "Не!". Вместо да го обезсърчи, това го амбицирало да продължава да се готви и ето, че на петата година вече е в "Игрите".



Новият сезон тръгва през септември и ще продължи до декември. Успоредно с него екипът подготвя и издание All Stars. До момента са известни 6 имена на бивши участници, които ще се завърнат на арената, за да премерят там силите си за втори път. Те миналата година елиминираха кандидатите за шестия сезон. Първи беше Филип Атанасов – Фифо – сребърният медалист от сезон 4. "Детето-чудо" от втория сезон – Джералдин Тодорова, записала името си в историята на риалитито като най-младия участник в него, също отново ще премери сили за победата. Тя от години често сънувала, че отново е на арената, а сега с нетърпение очаква сънищата й да се сбъднат.



Алекса Ерски, който победи в четвъртия сезон, е другият, който се завръща в риалитито. Неговата битка за повторно участие преди година мина леко, защото противникът му – джудистът Божидар Темелков, се контузи и по лекарско настояване постъпи в болница. "Яд ме е, че така спечелих! По-добре загуба, отколкото такава победа", каза тогава Алекса, но това няма да го спре да влезе отново в "Игрите". Четвъртият, който се готви за завръщате, е Димитър Морунов от сезон 3. Пета е Михаела Тодорова от четвъртото издание, която зрителите след финала имаха възможност да гледат и в "Черешката на тортата". Последният сигурен участник в All Stars сезона е ултрамаратонецът и ски бегач Андрей Гридин, участвал в олимпиадата в Сочи. Той победи в третото издание на "Игрите" у нас.