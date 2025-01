Рапърът Дрейк започна дело срещу звукозаписната си компания

© Рапърът Дрейк подаде иск срещу дългогодишния си лейбъл "Юнивърсъл Мюзик Груп", обвинявайки го в клевета заради промотирането на песента Not Like Us на рапъра Кендрик Ламар, с когото враждуват от десетилетие, предаде "Ройтерс".



Канадският изпълнител твърди, че фалшивото обвинение в педофилия в песента е поставило него и семейството му в опасност.







В жалба до федералния съд в Манхатън Дрейк казва, че песента е била предназначена да предаде конкретното, недвусмислено и невярно фактическо твърдение, че той е престъпник педофил.



Дрейк допълва, че това е довело до опити за проникване в дома му, което го е накарало да пътува с допълнителна охрана и да изтегли седемгодишния си син от началното му училище в Торонто.



Канадският рапър Дрейк и американският рапър Кендрик Ламар, който през 2018 г. получи награда "Пулицър" за музика, враждуват от около десетилетие.



В жалбата се казва още, че "Юнивърсъл Мюзик Груп" умишлено се опитва да превърне Дрейк в парий, мишена за тормоз или нещо още по-лошо и че компанията предпочита корпоративната алчност пред безопасността и благосъстоянието на своите артисти.



Нито "Юнивърсъл Мюзик Груп", нито адвокатите на компанията са отговорили на молбите за коментар. От лейбъла отричат да са правили опити да подронят авторитета на Дрейк или да са използвали неетични практики за популяризирането на парчето Not Like Us.



Дрейк, чиито адвокати също не са отговорили на молбите за коментар, ще търси обезщетение за клевета и тормоз.



Враждата между Дрейк и Ламар се разигра отчасти чрез така наречените diss парчета, чиято основна цел е да атакуват вербално друг изпълнител, каквото е и Not Like Us.



Песента на Кендрик Ламар, в която той поименно споменава Дрейк, беше издадена на 4 май миналата година. Парчето беше начело в класацията от "Хот 100" на "Билборд" за сингли в продължение на две седмици. Not Like Us получи пет номинации за наградите "Грами", в това число във водещите категории за запис и песен на годината.