Първородната внучка на Симеон Сакскобургготски се омъжи

© Царската внучка Мафалда Сакскобургготска се омъжи за финансист в Испания. 27-годишната принцеса на България Мафалда, живееща в Ню Йорк, певица и автор на песни, размени клетви с британския финансист, роден в Ливан, Марк Абуслейман в родния град на майка си Палма де Майорка.



Сватбата им беше закрита за медиите.



Двойката се срещна за първи път в училище в Лондон, но завързаха романтична връзка чак като студенти в Бостън.



Булката е дъщеря на Кирил, княз Преславски, и внучка на цар Симеон II, известен още като Симеон Сакскобургготски, последният управляващ цар в България и по-късно министър-председател.



Мафалда е родена и израснала в Лондон заедно със своите братя и сестри Олимпия Тасилопреди да се премести да учи в САЩ.



Тя се записва в музикалния колеж Бъркли в Бостън, където Марк живееше, докато завършваше степента си в Харвард. Сега работи за американската фирма Further Global Capital Management.



Певицата издаде първия си сингъл, Don't Let Go, през 2015 г., докато беше още студентка, който последва две години по-късно с EP, Daisy Chain, въпреки че все още не е написала пробивен хит.



Благодарение на семейните си връзки, Мафалда беше поканена да изнесе модно ревю на Valentino в Атина през 2016 г. Тя също участва в Седмицата на модата в Ню Йорк.