|Първите двата в "Капките" вече са ясни
За Емилия "Като две капки вода“ със сигурност ще е вълнуващо преживяване, тъй като тя умее да изпълнява песни от всякакви жанрове. Известно е, че е учила в музикалното училище в Широка лъка, има голям гласов диапазон, а и пее песни от българския фолклор. Досега Емилия отказваше всякакви предложения за участие в риалити формати, но очевидно "Капките“ са провокация, която не иска да пропусне.
Скандалният Иво Димчев пък още през 2023 година в интервюта открито заяви, че има желание да се включи в предаването за имитации. Ето че това вече е факт.
"Всяко риалити шоу може да мечтае за участник като мен – каза преди време актьорът и изпълнител. – Аз съм перфектният играч – или много ме обичат, или искат да ме обесят. Като ме хванат лудите, започвам да се забавлявам или да тормозя леко другите. Не съм от най-възпитаните и имам нулев самоконтрол.“
Иво Димчев едва ли ще изневери на провокативния си стил. Тази неконтролируемост вероятно ще създаде проблеми за екипа на шоуто, но няма спор, че провокациите на Димчев ще са щипката сол, необходима за всяко шоу. Отсега е ясно, че Иво, който не крие нестандартната си сексуална ориентация, ще провокира и членовете на журито, но пък новото попълнение в него – Азис, неведнъж е хвалил музикалните му щуротии.
Със сигурност се задава поредният вълнуващ сезон на "Като две капки вода“, неслучайно озаглавен "Слънце“. А и както каза в интервю за нашия вестник продуцентът Маги Халваджиян в началото на януари: "Все още някои от големите ни звезди не са минали през "Капките“, а и не са малко новите лица, които набират популярност сега. Така че очаквайте интересен микс от участници“.
