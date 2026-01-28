ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Първите двата в "Капките" вече са ясни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:09Коментари (0)104
©
Фолк певицата Емилия и скандалният актьор и провокативен изпълнител Иво Димчев влизат в новия сезон на "Като две капки вода“. Това научи ексклузивно "Филтър“ от свои източници в Нова телевизия. И двамата досега не са участвали в нито един риалити формат и със сигурност ще предизвикат интереса на зрителите, които искат да гледат нови, а не до болка втръснали лица на екрана.

За Емилия "Като две капки вода“ със сигурност ще е вълнуващо преживяване, тъй като тя умее да изпълнява песни от всякакви жанрове. Известно е, че е учила в музикалното училище в Широка лъка, има голям гласов диапазон, а и пее песни от българския фолклор. Досега Емилия отказваше всякакви предложения за участие в риалити формати, но очевидно "Капките“ са провокация, която не иска да пропусне.

Скандалният Иво Димчев пък още през 2023 година в интервюта открито заяви, че има желание да се включи в предаването за имитации. Ето че това вече е факт.

"Всяко риалити шоу може да мечтае за участник като мен – каза преди време актьорът и изпълнител. – Аз съм перфектният играч – или много ме обичат, или искат да ме обесят. Като ме хванат лудите, започвам да се забавлявам или да тормозя леко другите. Не съм от най-възпитаните и имам нулев самоконтрол.“

Иво Димчев едва ли ще изневери на провокативния си стил. Тази неконтролируемост вероятно ще създаде проблеми за екипа на шоуто, но няма спор, че провокациите на Димчев ще са щипката сол, необходима за всяко шоу. Отсега е ясно, че Иво, който не крие нестандартната си сексуална ориентация, ще провокира и членовете на журито, но пък новото попълнение в него – Азис, неведнъж е хвалил музикалните му щуротии.

Със сигурност се задава поредният вълнуващ сезон на "Като две капки вода“, неслучайно озаглавен "Слънце“. А и както каза в интервю за нашия вестник продуцентът Маги Халваджиян в началото на януари: "Все още някои от големите ни звезди не са минали през "Капките“, а и не са малко новите лица, които набират популярност сега. Така че очаквайте интересен микс от участници“.


Още по темата: общо новини по темата: 3177
28.01.2026 »
28.01.2026 »
28.01.2026 »
28.01.2026 »
28.01.2026 »
28.01.2026 »
предишна страница [ 1/530 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Карлос Насар ще кара автомобил за над 125 000 евро
11:45 / 28.01.2026
Днес става на 52. Почти никой не знае истинските й имена, вече е ...
13:50 / 28.01.2026
За първи път от години: Курсът на еврото скочи
08:05 / 28.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, коят...
11:35 / 27.01.2026
Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по...
13:23 / 27.01.2026
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
10:16 / 27.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Белащица излиза на протест заради кариерата
Природни стихии
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: